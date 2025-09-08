Отправлено: - 13:18

"Сегодня главная проблема - это высокая инфляция, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Готового рецепта решения данной проблемы не существует. С ней сталкивается большинство государств

Цитата:У воюющих стран инфляция ниже, чем у нас. Заняли 5-е место в мире - ситуация явно не типичная. Может пора прекратить решать экономические проблемы повышением курса доллара? Прекратить заливать экономику дешёвыми деньгами через всякие программы авто и другого кредитования? Остановить субсидирование всех подряд, начать уже проверять цены в госзакупках (они часто в 2-3 раза выше рыночных)?