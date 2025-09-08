НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Меньше инфляции, больше АЭС - О чем говорил президент Казахстана в очередном Послании народу
 
 
Меньше инфляции, больше АЭС - О чем говорил президент Казахстана в очередном Послании народу
Отправлено: 08.09.25 - 13:18
Инфляция "съедает" рост доходов населения, что требует решительных шагов. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в ходе очередного Послания народу Казахстана. На какие темы еще высказался глава государства?
Re: Меньше инфляции, больше АЭС - О чем говорил президент...
Отправлено: 08.09.25 - 13:18
#1
Цитата:
"Сегодня главная проблема - это высокая инфляция, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Готового рецепта решения данной проблемы не существует. С ней сталкивается большинство государств


У воюющих стран инфляция ниже, чем у нас. Заняли 5-е место в мире - ситуация явно не типичная. Может пора прекратить решать экономические проблемы повышением курса доллара? Прекратить заливать экономику дешёвыми деньгами через всякие программы авто и другого кредитования? Остановить субсидирование всех подряд, начать уже проверять цены в госзакупках (они часто в 2-3 раза выше рыночных)?
