Отправлено: - 12:25

Тимур Гафуров:



Здесь вы правы. Надо было сделать предупреждение одновременно с корректировкой. Учтем на будущее

Цитата:Цитата:Это был случай из моей жизни, могу поклясться чем и кем угодно.Были и еще курьезные случаи из жизни пассажира меня в автобусе.Так что ничего такого в этом не вижу, тем более я был несовершеннолетний