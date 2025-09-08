Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
Отправлено: 08.09.25 - 12:25
Это был случай из моей жизни, могу поклясться чем и кем угодно.
Были и еще курьезные случаи из жизни пассажира меня в автобусе.
Так что ничего такого в этом не вижу, тем более я был несовершеннолетний
Тимур Гафуров:
Здесь вы правы. Надо было сделать предупреждение одновременно с корректировкой. Учтем на будущее
Отправлено: 08.09.25 - 12:41
И снова "Тыканье"...
Правда об СВО - это только то, кто кого *склоняет к соитию*? Зачем эту грязь нести в региональный источник информации? Не задумывались ли вы, что это можно приравнять к распространению порнографических материалов?
Да и в конце концов - это просто мерзко. Если вы любите эту тему, если вам она интересна и близка - право ваше. Мы то здесь при чем? Смотрите, читайте, хоть наделайте скриншотов и развесьте у себя в комнате и в холодильнике.. В массы эту непотребность НЕ надо нести!
111:
Отправлено: 08.09.25 - 12:47
Тебе не нравится то, что этот позор, это СВО ты поддерживаешь и массы потом осознают, что ты на самом деле есть?
Это так?
А они, массы знать обязаны просто.
Почему то нам когда с детства показывали ужас немецких концлагерей и тд, ты молчал
vofkakst:
В массы эту непотребность НЕ надо нести!
Отправлено: 08.09.25 - 12:53
Пожалуйста, дальнейшее обсуждение переносите во Флуд.
Отправлено: 08.09.25 - 12:53
И вообще попрошу не трогать меня в Вопросах и жалобах к редакции!
Уже большие мальчики, даже дяди, а все за мной гоняетесь
Если нарушил, мой коммент удалят и мне не нужны истуканы, которые постоянно бегают за мной по пятам и жалуются на каждое мое слово
Даже меня не было тут несколько дней, а уже ты нажаловался просто так от скуки
vofkakst:
Отправлено: 08.09.25 - 12:55
Все понятно, но почему они все скопом сговариваются и нападают в одно время просто так?
Пусть хотя бы по очереди
Тимур Гафуров:
Пожалуйста, дальнейшее обсуждение переносите во Флуд.
Все понятно, но почему они все скопом сговариваются и нападают в одно время просто так?
Пусть хотя бы по очереди
Отправлено: 08.09.25 - 12:56
Вот в чем главная проблема таких людей, которые получили переизбыток интернета. У вас нет полутонов - или "За" или "против".
Всякие утырки типа соловьевых и скабеевых привили вам агрессию и неадекватные выпады. Такие люди - уже не собеседники, а оппоненты по сути своей.
*** если я не поддерживаю тему растления малолетних - это не значит что она меня не затрагивает. Она противна и неприятна. И в контексте новостей нашего региона - это просто лишнее.
Просто надо быть умнее и выше желтушных СМИ и не устраивать "СмотритеЧеНашел".
Кому это надо - тот и сам эту грязь найдет.
111:
Отправлено: 08.09.25 - 13:00
Кому вы нужны, трогать вас еще))
Вопрос был непосредственно к редакции - сколько мы будем еще терпеть эту грязь и неполовозрелые фантазии. То, за что вас корректируют - становится причиной удаления комментариев других пользователей. Несправедливо.
Жалуются дети в садике на кашку горячую. Это - заслуженный сигнал администрации для принятия соответствующих мер.
111:
Кому вы нужны, трогать вас еще))
Вопрос был непосредственно к редакции - сколько мы будем еще терпеть эту грязь и неполовозрелые фантазии. То, за что вас корректируют - становится причиной удаления комментариев других пользователей. Несправедливо.
111:
Жалуются дети в садике на кашку горячую. Это - заслуженный сигнал администрации для принятия соответствующих мер.
Отправлено: 08.09.25 - 13:01
-----Не мне конечно судить , но по моему мнению прекрасно подходить эта статья соглашения --**2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения.****
------И особо выделю ------**оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию**
---Надеюсь ничем не оскорбил редакцию ?
---Просто высказал своё мнение .
Тимур Гафуров:
Отвечал вам уже лично. Мы не оцениваем комментарии по принципу "противно или не противно". Мы смотрим только на нарушения правил. Иначе удалять по своему вкусу пришлось бы очень многие комментарии. Вкусы у всех разные. Правила для всех - одни.
Отправлено: 08.09.25 - 13:03
Не хочется ворошить всю эту ситуацию. Просто хочется, чтобы после времени, проведённого на сайте НГ, не появлялось желание отмыться.
Чтобы грязь закончилась, чтобы в темах про школы и городские праздники не вкручивали СВО и так далее.
Конфликтовать я ни с кем не хочу и не собираюсь. Просто хочется чтобы и модерация имела место быть. Объективная.
Тимур Гафуров:
