Обсуждение публикаций
Государство начнет раздавать населению "талоны" на еду
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52505
Государство начнет раздавать населению "талоны" на еду
Отправлено: 08.09.25 - 11:11
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерству торговли запустить пилотный проект до 1 октября этого года в Кокшетау и Павлодаре. В случае успеха проект будет масштабирован на всю страну.
Читать новость

v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1719
Re: Государство начнет раздавать населению "талоны" на...
Отправлено: 08.09.25 - 11:11
#1
Цитата:
по инфляции сегодня Казахстан входит в первую десятку в мире

Ну и где наше развитие? Где передовики? Где передовые технологии? Где качество жизни ?
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28572
Государство начнет раздавать населению "талоны" на еду
Отправлено: 08.09.25 - 11:33
#2
Цитата:
vofkakst:
Ну и где наше развитие? Где передовики? Где передовые технологии? Где качество жизни ?

Здесь. Я на днях отметил 10.000 абонентов, передовая технология телевидения, с нуля. Но есть нюанс... ;-)
юля елиссева
юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3838
Re: Государство начнет раздавать населению "талоны" на...
Отправлено: 08.09.25 - 11:38
#3
Ура! Вспомним детство, конец 80-х, когда всё продукты были по талонам!
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28572
Государство начнет раздавать населению "талоны" на еду
Отправлено: 08.09.25 - 11:43
#4
Цитата:
юля елиссева:
Ура! Вспомним детство, конец 80-х, когда всё продукты были по талонам!

Совок вернулся откуда не ждали :lol:
