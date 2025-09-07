Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Отправлено: 07.09.25 - 21:01
Да, я Русский, но почему мой русский мир убивает в Украине беременных, одной сделали даже искусственные роды раненой, и вот убивает таких молодых мам?
Я на такое с русским миром не подписывался, уничтожать беременных и молодых мам вместе с новорожденными детьми..
Что скажут мои Зет собратья тут по русскому миру на это?
(Пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 12206
Отправлено: 07.09.25 - 21:14
Цитата:
Цитата:
---Уже определись , кто ты и за кого .Или на двух стульях пытаешься усидеть ??
111:
Да, я Русский,
Цитата:
111:
Я на такое с русским миром не подписывался
---Уже определись , кто ты и за кого .Или на двух стульях пытаешься усидеть ??
Отправлено: 07.09.25 - 23:13
Цитата:
Цитата:
Ты не видишь?
Я русскиииий..,,
Еще?
Гога:
Цитата:
Уже определись , кто ты и за кого .
Ты не видишь?
Отправлено: 08.09.25 - 00:08
Смотрим за кровавой луной и затмением
Что то вспомнился кровавый тиран, который убивает беременных украинок
Отправлено: 08.09.25 - 03:32
Отправлено: 08.09.25 - 03:35
Отправлено: 08.09.25 - 03:39
Отправлено: 08.09.25 - 03:46
Отправлено: 08.09.25 - 03:49
Вообще прикольно изучать казахский, когда споришь с казахами, тут быстрее доходит, ну повторение мать учения, но уже если повторят слово каждый раз, тебе оно обязательно запомнится
А то у Амирки пока мало учусь, ну в инстаграмме можно быстрее научиться
Отправлено: 08.09.25 - 10:59
Цитата:
А на такое подписывался?
Цитата:
111:
Я на такое с русским миром не подписывался
А на такое подписывался?
Цитата:
Шесть человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на парк «Гулливер» в Донецке. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале.
«Ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 годов рождения, пострадали: девочка 2011 года рождения, девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения», — написал чиновник.
Отправлено: 08.09.25 - 11:01
Цитата:
Быть твоим единомышленником официально признано оскорблением
Цитата:
111:
Быть твоим единомышленником официально признано оскорблением
Цитата:
Тимур Гафуров:
maxsaf: Видимо есть единомышленники в рядах. Честно скажу - надоело читать оскорбления. Далее буду такое удалять.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2669
Отправлено: 08.09.25 - 11:35
Цитата:
Не передергивайте, пожалуйста. Вы имели в виду единомышленников в составе администрации сайта. Потому я так и ответил.
maxsaf:
Быть твоим единомышленником официально признано оскорблением
Не передергивайте, пожалуйста. Вы имели в виду единомышленников в составе администрации сайта. Потому я так и ответил.
Отправлено: 08.09.25 - 11:40
Цитата:
И почему это может оскорбить администрацию? Что не так с его мышлением, что быть единомышленником - оскорбление? Так глядишь, и до сути докопаемся
[Исправлено: maxsaf, 08.09.2025 - 12:41]
Тимур Гафуров:
Вы имели в виду единомышленников в составе администрации сайт
И почему это может оскорбить администрацию? Что не так с его мышлением, что быть единомышленником - оскорбление? Так глядишь, и до сути докопаемся
[Исправлено: maxsaf, 08.09.2025 - 12:41]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4355
Отправлено: 08.09.25 - 11:47
Странно!
111-й имеет свою ветку, но переписки в соцсетях с оппонентами тащит на наш форум
Да даже, если бы в свою ветку...
Какая цель? Зачем нам знать где и как кто-то из форумчан себя "проявляет?
111-й имеет свою ветку, но переписки в соцсетях с оппонентами тащит на наш форум
-
