Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.09.25 - 09:33
Цитата:
Отвечал вам уже лично. Мы не оцениваем комментарии по принципу "противно или не противно". Мы смотрим только на нарушения правил.
Иначе удалять по своему вкусу пришлось бы очень многие комментарии. Вкусы у всех разные. Правила для всех - одни.
Гога:
Почему то большинству уже противно это видеть на страницах НГ , кроме редакции .
Отвечал вам уже лично. Мы не оцениваем комментарии по принципу "противно или не противно". Мы смотрим только на нарушения правил.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.09.25 - 09:36
Цитата:
Комментарий с оскорблением был удален. Причину я автору комментария объяснил.
Там же этот комментарий был воспроизведен автором близко к тексту. Поскольку я разъяснял, то удалять уже не стал.
Гога:
----Где , кто и когда оскорбил сотрудников редакции ???
Комментарий с оскорблением был удален. Причину я автору комментария объяснил.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.09.25 - 10:19
Цитата:
Допускаю. Но просто есть прям вопиющие случаи, когда не то, что корректировать - в бан на недельку надо отправлять.
Костанайская областная газета - а в ней разжевывается то, что солдаты растлевают детей, в деталях и подробностях. Плюс сведение каждой второй темы в сторону украинского конфликта либо сексуальный подтекст. Зачем? Если "взрослый" человек несет такую пургу - для таких случаев есть премодерация, которую обходит флудом и малозначительными "писульками".
Тимур Гафуров:
Но корректировку остальных комментариев вы не видите
Допускаю. Но просто есть прям вопиющие случаи, когда не то, что корректировать - в бан на недельку надо отправлять.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.09.25 - 10:30
Цитата:
Интересно, каково быть таким, как бы это помягче сказать, против кого все борются.
Цитата:
Присоединяюсь к сказанному.
111:
просто боролись против меня
Цитата:
vofkakst:
Надоела эта грязь, льющаяся из одной учетки. Причем льющаяся безнаказанно. На протяжении не одного года.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.09.25 - 10:33
Цитата:
Видимо есть единомышленники в рядах. Иначе давно бы ссаными тряпками вычистили.
vofkakst:
Костанайская областная газета - а в ней разжевывается то, что солдаты растлевают детей, в деталях и подробностях. Плюс сведение каждой второй темы в сторону украинского конфликта либо сексуальный подтекст.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.09.25 - 10:49
Цитата:
Сообщайте мне о таких случаях. если это не увидел модератор.
В бан, то есть в режим "Только чтение", отправляем только в двух случаях:
- если пользователь злостно продолжает нарушать после предупреждения администрации сайта,
- если пользователь оскорбляет других пользователей или сотрудников администрации в личных сообщениях.
vofkakst:
Но просто есть прям вопиющие случаи, когда не то, что корректировать - в бан на недельку надо отправлять.
Сообщайте мне о таких случаях. если это не увидел модератор.
В бан, то есть в режим "Только чтение", отправляем только в двух случаях:
- если пользователь злостно продолжает нарушать после предупреждения администрации сайта,
- если пользователь оскорбляет других пользователей или сотрудников администрации в личных сообщениях.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.09.25 - 10:54
Цитата:
Честно скажу - надоело читать оскорбления.
Далее буду такое удалять.
maxsaf:
Видимо есть единомышленники в рядах.
Честно скажу - надоело читать оскорбления.
Далее буду такое удалять.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.09.25 - 10:57
Цитата:
То есть мессаджи типа "ох я в свое время в девичьих трусах шурудил" в статье про сокращение автобусов - это так, причина подрезать сообщение, а не повод для
Цитата:
Вас читают (я надеюсь) и дети, и подростки. Такой оффтоп приемлем в соцсетях, но не в уважаемом областном издании. Такое надо жестко искоренять, а не по-тихому корректировать
P.S. я ни в коем случае не собираюсь учить, кому как работать. Мое мнение может не совпадать с мнением уважаемой редакции
Тимур Гафуров:
только в двух случаях:
То есть мессаджи типа "ох я в свое время в девичьих трусах шурудил" в статье про сокращение автобусов - это так, причина подрезать сообщение, а не повод для
Цитата:
предупреждения администрации сайта,?
Вас читают (я надеюсь) и дети, и подростки. Такой оффтоп приемлем в соцсетях, но не в уважаемом областном издании. Такое надо жестко искоренять, а не по-тихому корректировать
P.S. я ни в коем случае не собираюсь учить, кому как работать. Мое мнение может не совпадать с мнением уважаемой редакции
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.09.25 - 11:00
Цитата:
Здесь вы правы. Надо было сделать предупреждение одновременно с корректировкой. Учтем на будущее.
vofkakst:
То есть мессаджи типа "ох я в свое время в девичьих трусах шурудил" в статье про сокращение автобусов - это так, причина подрезать сообщение, а не повод для
Здесь вы правы. Надо было сделать предупреждение одновременно с корректировкой. Учтем на будущее.
