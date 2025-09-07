Отправлено: - 21:01

Да, я Русский, но почему мой русский мир убивает в Украине беременных, одной сделали даже искусственные роды раненой, и вот убивает таких молодых мам?Я на такое с русским миром не подписывался, уничтожать беременных и молодых мам вместе с новорожденными детьми..Что скажут мои Зет собратья тут по русскому миру на это?