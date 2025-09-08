Отправлено: - 09:33

Гога:

Почему то большинству уже противно это видеть на страницах НГ , кроме редакции .

Цитата:Отвечал вам уже лично. Мы не оцениваем комментарии по принципу "противно или не противно". Мы смотрим только на нарушения правил.Иначе удалять по своему вкусу пришлось бы очень многие комментарии. Вкусы у всех разные. Правила для всех - одни.