Книга жалоб и предложений
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Ваши вопросы редакции и сообществу
08.09.25 - 09:33
#7271
Цитата:
Гога:
Почему то большинству уже противно это видеть на страницах НГ , кроме редакции .

Отвечал вам уже лично. Мы не оцениваем комментарии по принципу "противно или не противно". Мы смотрим только на нарушения правил.
Иначе удалять по своему вкусу пришлось бы очень многие комментарии. Вкусы у всех разные. Правила для всех - одни.
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Ваши вопросы редакции и сообществу
08.09.25 - 09:36
#7272
Цитата:
Гога:
----Где , кто и когда оскорбил сотрудников редакции ???

Комментарий с оскорблением был удален. Причину я автору комментария объяснил.
Там же этот комментарий был воспроизведен автором близко к тексту. Поскольку я разъяснял, то удалять уже не стал.
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Ваши вопросы редакции и сообществу
08.09.25 - 10:19
#7273
Цитата:
Тимур Гафуров:
Но корректировку остальных комментариев вы не видите

Допускаю. Но просто есть прям вопиющие случаи, когда не то, что корректировать - в бан на недельку надо отправлять.

Костанайская областная газета - а в ней разжевывается то, что солдаты растлевают детей, в деталях и подробностях. Плюс сведение каждой второй темы в сторону украинского конфликта либо сексуальный подтекст. Зачем? Если "взрослый" человек несет такую пургу - для таких случаев есть премодерация, которую обходит флудом и малозначительными "писульками".
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Ваши вопросы редакции и сообществу
08.09.25 - 10:30
#7274
Цитата:
111:
просто боролись против меня

Интересно, каково быть таким, как бы это помягче сказать, против кого все борются. :lol:

Цитата:
vofkakst:
Надоела эта грязь, льющаяся из одной учетки. Причем льющаяся безнаказанно. На протяжении не одного года.

Присоединяюсь к сказанному.
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Ваши вопросы редакции и сообществу
08.09.25 - 10:33
#7275
Цитата:
vofkakst:
Костанайская областная газета - а в ней разжевывается то, что солдаты растлевают детей, в деталях и подробностях. Плюс сведение каждой второй темы в сторону украинского конфликта либо сексуальный подтекст.

Видимо есть единомышленники в рядах. Иначе давно бы ссаными тряпками вычистили.
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Ваши вопросы редакции и сообществу
08.09.25 - 10:49
#7276
Цитата:
vofkakst:
Но просто есть прям вопиющие случаи, когда не то, что корректировать - в бан на недельку надо отправлять.

Сообщайте мне о таких случаях. если это не увидел модератор.

В бан, то есть в режим "Только чтение", отправляем только в двух случаях:
- если пользователь злостно продолжает нарушать после предупреждения администрации сайта,
- если пользователь оскорбляет других пользователей или сотрудников администрации в личных сообщениях.
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Ваши вопросы редакции и сообществу
08.09.25 - 10:54
#7277
Цитата:
maxsaf:
Видимо есть единомышленники в рядах.

Честно скажу - надоело читать оскорбления.
Далее буду такое удалять.
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Ваши вопросы редакции и сообществу
08.09.25 - 10:57
#7278
Цитата:
Тимур Гафуров:
только в двух случаях:

То есть мессаджи типа "ох я в свое время в девичьих трусах шурудил" в статье про сокращение автобусов - это так, причина подрезать сообщение, а не повод для
Цитата:
предупреждения администрации сайта,
?

Вас читают (я надеюсь) и дети, и подростки. Такой оффтоп приемлем в соцсетях, но не в уважаемом областном издании. Такое надо жестко искоренять, а не по-тихому корректировать

P.S. я ни в коем случае не собираюсь учить, кому как работать. Мое мнение может не совпадать с мнением уважаемой редакции
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Ваши вопросы редакции и сообществу
08.09.25 - 11:00
#7279
Цитата:
vofkakst:
То есть мессаджи типа "ох я в свое время в девичьих трусах шурудил" в статье про сокращение автобусов - это так, причина подрезать сообщение, а не повод для

Здесь вы правы. Надо было сделать предупреждение одновременно с корректировкой. Учтем на будущее.
