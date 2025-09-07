Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Как Россия и Беларусь мешают акиму Костанайской области Кумару Аксакалову выполнить план развития региона
Как Россия и Беларусь мешают акиму Костанайской области Кумару Аксакалову выполнить план развития региона
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52502
Как Россия и Беларусь мешают акиму Костанайской области Кумару Аксакалову выполнить план развития региона
Отправлено: 07.09.25 - 00:30
Кумара Аксакалова можно смело назвать самым открытым акимом, достаточно отметить, что его запросто можно встретить прогуливающимся по улицам Костаная. Но похоже, что это его чуть ли не единственное достижение, пишет портал ulysmedia.
Читать новость
Читать новость
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2126
Re: Как Россия и Беларусь мешают акиму Костанайской области...
Отправлено: 07.09.25 - 00:30
Во-первых, идет отток населения, только за последние три года регион потерял более 12 тысяч человек. И это несмотря на программу переселения с казахстанцев из южных регионов. Не хотят жители области и рожать. Уровень естественного прироста падает с 2022 года, причем в разы. Если в 2023 году естественный прирост населения составлял около 1,5 тыс. человек, то в 2024 всего 713.
......то что отток вопрос не к акиму а к властям,рождаемость упала вопросы а как он может её поднять он уже пожилой мужчина....
......то что отток вопрос не к акиму а к властям,рождаемость упала вопросы а как он может её поднять он уже пожилой мужчина....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 28565
Как Россия и Беларусь мешают акиму Костанайской области Кумару Аксакалову выполнить план развития региона
Отправлено: 07.09.25 - 02:23
Цитата:
Ну тут есть несколько версий.
Недавно на первое место вышла "да ну их, этих баб, лишние проблемы." Харви Вайнштейн не даст соврать. Даже Трампа из за каких-то девушек лёгкого поведения таскают. Нулевая терпимость к насилию, в том числе домашнему. Где это видано, чтобы жена могла на мужа заяву накатать за секс без обоюдного желания. В современном мире это уже реальность. Молодухи после совместной добровольной поездки в баню пишут заявы за износ. Ну и нафиг оно надо, скажет молодой неженатый парнишка, и откроет онлифанс, ну или что там сейчас популярно, порнхаб.
[Исправлено: maxsaf, 07.09.2025 - 03:25]
родом из Шанхая2022:
рождаемость упала вопросы а как он может её поднять он уже пожилой мужчина..
рождаемость упала вопросы а как он может её поднять он уже пожилой мужчина..
Ну тут есть несколько версий.
Недавно на первое место вышла "да ну их, этих баб, лишние проблемы." Харви Вайнштейн не даст соврать. Даже Трампа из за каких-то девушек лёгкого поведения таскают. Нулевая терпимость к насилию, в том числе домашнему. Где это видано, чтобы жена могла на мужа заяву накатать за секс без обоюдного желания. В современном мире это уже реальность. Молодухи после совместной добровольной поездки в баню пишут заявы за износ. Ну и нафиг оно надо, скажет молодой неженатый парнишка, и откроет онлифанс, ну или что там сейчас популярно, порнхаб.
[Исправлено: maxsaf, 07.09.2025 - 03:25]
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 505
Re: Как Россия и Беларусь мешают акиму Костанайской области...
Отправлено: 07.09.25 - 05:52
Подчинённые один карикатурнее другого, один секретный туалет "за свой счёт" ставит, другой достал всех своими баурсаками, третий огородил участки в чужой деревне и буквально запарил всех своими лошадьми, четвёртый скупает вибраторы как не в себя, с такой "командой" акиму сложно сохранять лицо будет не то что экономику развивать
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2126
Re: Как Россия и Беларусь мешают акиму Костанайской области...
Отправлено: 07.09.25 - 14:28
.....здесь ещё одна версия может присутсвавать,под него стали рыть когда не стала устраивать его кандидатура главы области,начинают травить,делают заказ на статью....заметьте статья без имени и фамилии....да Тимур откуда эта статья?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18354
Re: Как Россия и Беларусь мешают акиму Костанайской области...
Отправлено: 07.09.25 - 15:23
Цитата:
статья с улусмедиа байтас курманов, если по ссылочке пройти все расписано и то что этот журналист занимается всеми акимами обалстей по очереди. так что никакого заказа тут нет, обычная критика ради критики
хотя если почитать то создается впечатление что автору чучуть доплатили из акимата))
Цитата:
а разве бывает както по другому?)
у акимов областей два выбора либо быть самому карикатурой, фрески в церквях со своим ликом заказывать и на гитаре играть либо выбирать себе карикатурных подчиненных)
родом из Шанхая2022:
здесь ещё одна версия может присутсвавать,под него стали рыть когда не стала устраивать его кандидатура главы области,начинают травить,делают заказ на статью....заметьте статья без имени и фамилии....да Тимур откуда эта статья?
здесь ещё одна версия может присутсвавать,под него стали рыть когда не стала устраивать его кандидатура главы области,начинают травить,делают заказ на статью....заметьте статья без имени и фамилии....да Тимур откуда эта статья?
статья с улусмедиа байтас курманов, если по ссылочке пройти все расписано и то что этот журналист занимается всеми акимами обалстей по очереди. так что никакого заказа тут нет, обычная критика ради критики
хотя если почитать то создается впечатление что автору чучуть доплатили из акимата))
Цитата:
ОГПУ:
Подчинённые один карикатурнее другого
Подчинённые один карикатурнее другого
а разве бывает както по другому?)
у акимов областей два выбора либо быть самому карикатурой, фрески в церквях со своим ликом заказывать и на гитаре играть либо выбирать себе карикатурных подчиненных)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4633
Re: Как Россия и Беларусь мешают акиму Костанайской области...
Отправлено: 07.09.25 - 15:27
Ни кого не хочу оправдывать, но статья не о чём.
Причём тут аким и //А на днях суд выдал санкцию на арест экс-главы областного управления здравоохранения.//
Это вроде во власти министерства здравоохранения должно быть?!
У акима совсем другие задачи и полномочия.
А по рождаемости или прибыли населения, так это вообще к правительству. Чем аким Костаная и при каком боке может тут помочь? Бред сивой кобылы, а не статья.
Причём тут аким и //А на днях суд выдал санкцию на арест экс-главы областного управления здравоохранения.//
Это вроде во власти министерства здравоохранения должно быть?!
У акима совсем другие задачи и полномочия.
А по рождаемости или прибыли населения, так это вообще к правительству. Чем аким Костаная и при каком боке может тут помочь? Бред сивой кобылы, а не статья.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2659
Как Россия и Беларусь мешают акиму Костанайской области Кумару Аксакалову выполнить план развития региона
Отправлено: 07.09.25 - 20:00
Цитата:
Источник указан с активной ссылкой на страницу.
Имя и фамилию авторов при перепосте мы не указываем. По ссылке можете посмотреть.
Практически все факты, которые приведены в статье, "НГ" уже освещала. Коллеги обобщили и сделали свои выводы.
родом из Шанхая2022:
Тимур откуда эта статья?
Тимур откуда эта статья?
Источник указан с активной ссылкой на страницу.
Имя и фамилию авторов при перепосте мы не указываем. По ссылке можете посмотреть.
Практически все факты, которые приведены в статье, "НГ" уже освещала. Коллеги обобщили и сделали свои выводы.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46001
Re: Как Россия и Беларусь мешают акиму Костанайской области...
Отправлено: 07.09.25 - 23:35
Человек Назарбаева, плоть от плоти своей
Неужели на его место готовят того, кто экспериментирует над людьми, набивая их как крольчат в банку и изучая как они там в этой банке будут жить?
Тем более Опыт будет проводиться более месяца..
Ну это будет вообще беспредел.,
Неужели на его место готовят того, кто экспериментирует над людьми, набивая их как крольчат в банку и изучая как они там в этой банке будут жить?
Тем более Опыт будет проводиться более месяца..
Ну это будет вообще беспредел.,
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 69, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 69
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать