Цитата:
таноми52:
Цитата:
ник "Домовёнок" как раз и говорит о юном возрасте (ну, не будет же взрослый, груженый жизненным опытом человек ,брать такой ник), модер своеобразно воспринимает посты, не особо понимая, где, кто и как порицает оппонента. Н
Давайте не будем уже грузить модераторов за их состоянием души или иных психосоматических состояний и не состояний
Читая тот бред, что мы тут несем, они наверно с нас ужасаются сами и по полной, но никто из них на нас даже пальцем не покажет за наши душевные состояния на форуме вот уже практически за 20 лет
Ни от кого не слышал
Да, Нургельды сказал что я демократ например и всё
Это с 2006го года!
И осуждать их как то крайне непродуктивно, тем более мы сами вносили эти правила против себя же, борясь со мной, вспомните фото детского сока со скидкой или те же ссылки, которые как показала практика, были совсем ни к чему, просто боролись против меня, а наступили на грабли и дали себе
Вот почти и отменили ссылки.
Сейчас врагов уж не осталось на горизонте и не предвидится, начали наезжать уже на молчащих модераторов
Они виновны в нашей неудавшейся жизни и тд и тп.
Оставьте эмоции наконец, все мы уже за 20 лет выросли и если обвинять кого то , то надо начинать с самого себя
Иначе и быть не может!