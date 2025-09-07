НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти правила!
 
 
Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти правила!
Отправлено: 07.09.25 - 14:12
Всего каких-то десять лет назад ЦОН напоминал сошедший с ума вулкан. Он бурлил, выплескивая человеческую лаву: надо было срочно обретать новые документы. Но вся эта суматоха определялась всего лишь правилами игры, которые, как в цирке, можно было изменить одним щелчком пальцев.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти правила!
Отправлено: 07.09.25 - 14:12
Похоже, что со страниц льется призыв о никчемности государственных институтов власти, обвиняя их действия в создании страны несправедливости, ущемления каких-то прав при регистрации и выдачи документов, несоблюдения законов! Ранее советская власть называла такие воззвания как провокация к саботажу против действующей власти! Недовольным властью нужно обращаться с такими воззваниями к депутатам маслихата, мажилиса и сената Парламента РК, а не в газету! Статья в газете не означает, что действующая власть начала исполнять все ваши хотелки! Это называется раскачка населения на саботирование!
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти правила!
Отправлено: 07.09.25 - 22:39
Цитата:
абике:
Похоже, что со страниц льется призыв о никчемности государственных институтов власти


Точно!
Воспримем статью как дискредитацию власти!

Цитата:
абике:
Это называется раскачка населения на саботирование!


А Ваш пост воспримем как донос! ;-)
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти правила!
Отправлено: 07.09.25 - 22:43
Цитата:
Вот о великом имперском Китае писали, что перед монаршей особой нельзя было являться в очках. А в иных весях очки и вовсе не приветствовались.

Источник:


Ехидно замечу: "весях" -предложный падеж множественного числа "весях" для существительного "весь" (деревня), означающее "в деревнях"
Китай и деревни - как-то не сопоставимы
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти правила!
Отправлено: 07.09.25 - 22:51
Цитата:
Не напоминает ли это вывешивание простынь после первой брачной ночи? Насчет простынь – не знаю. Мне же напомнило, как лет в 15 я, согласно пожеланию военкомата, пошел на удаление гланд.

Вот намешано так намешано
От первой брачной ночи, где в России этот обряд по моему делается, с вывешиванием простыни остальным горцам, перейти сразу к гландам в 15 лет???
Ну это прикольно
Но есть нестыковка, направляли на операции от военкомата после медосмотра в 17 лет!
Мне делали операцию в городской в 17
Гланды я отрезал сам в 15 и никто не отправлял меня.
Тут вы дали «лишка»
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти правила!
Отправлено: 07.09.25 - 22:54
Цитата:
Возьмите хотя бы нашу соседку по постсоветскому пространству – Туркмению.


Смотрим где наша соседка, ах да, не Россия наша соседка, а Туркмения..
Как то все правильно говорите, но осадочек как говорят, остался..

Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти правила!
Отправлено: 07.09.25 - 22:58
Цитата:
кто десятилетьями трудился там-то и там-то, надо обязательно подтверждать, что они не наркоманы и прочее.

Да, летчики, высотники, автомобилисты и прочие ОБЯЗАНЫподтвержать что не получили травму или не заболели Эпилепсией или не стали за этот десяток лет обдолбанными наркоманами
Сами бы согласились лететь с теми пилотами, кто по 40 лет не проверялся и у него может разорвать или как это там, сердечную мышцу от волнения?
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти правила!
Отправлено: 07.09.25 - 23:05
Цитата:
не вывешивать простыни после брачной ночи,

Да, каждый мужчина мечтает об этом, всю свою жизнь..
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти правила!
Отправлено: 07.09.25 - 23:09
Цитата:
жестче: «ОСИ получает такие-то права выдавливать из них деньги». На

С этим соглашусь, выбирали тех, у кого много времени, то есть безработных и теперь они сели дополнительно на наш горб
Кстати у нас, бывший безработный купил новое авто за 15 лямов в максималке, и это только за три года работы.
ОСИ это просто золотое дно..
