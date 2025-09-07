Всего каких-то десять лет назад ЦОН напоминал сошедший с ума вулкан. Он бурлил, выплескивая человеческую лаву: надо было срочно обретать новые документы. Но вся эта суматоха определялась всего лишь правилами игры, которые, как в цирке, можно было изменить одним щелчком пальцев. Читать новость
Похоже, что со страниц льется призыв о никчемности государственных институтов власти, обвиняя их действия в создании страны несправедливости, ущемления каких-то прав при регистрации и выдачи документов, несоблюдения законов! Ранее советская власть называла такие воззвания как провокация к саботажу против действующей власти! Недовольным властью нужно обращаться с такими воззваниями к депутатам маслихата, мажилиса и сената Парламента РК, а не в газету! Статья в газете не означает, что действующая власть начала исполнять все ваши хотелки! Это называется раскачка населения на саботирование!
Не напоминает ли это вывешивание простынь после первой брачной ночи? Насчет простынь – не знаю. Мне же напомнило, как лет в 15 я, согласно пожеланию военкомата, пошел на удаление гланд.
Вот намешано так намешано От первой брачной ночи, где в России этот обряд по моему делается, с вывешиванием простыни остальным горцам, перейти сразу к гландам в 15 лет??? Ну это прикольно Но есть нестыковка, направляли на операции от военкомата после медосмотра в 17 лет! Мне делали операцию в городской в 17 Гланды я отрезал сам в 15 и никто не отправлял меня. Тут вы дали «лишка»
кто десятилетьями трудился там-то и там-то, надо обязательно подтверждать, что они не наркоманы и прочее.
Да, летчики, высотники, автомобилисты и прочие ОБЯЗАНЫподтвержать что не получили травму или не заболели Эпилепсией или не стали за этот десяток лет обдолбанными наркоманами Сами бы согласились лететь с теми пилотами, кто по 40 лет не проверялся и у него может разорвать или как это там, сердечную мышцу от волнения?
жестче: «ОСИ получает такие-то права выдавливать из них деньги». На
С этим соглашусь, выбирали тех, у кого много времени, то есть безработных и теперь они сели дополнительно на наш горб Кстати у нас, бывший безработный купил новое авто за 15 лямов в максималке, и это только за три года работы. ОСИ это просто золотое дно..
Сейчас посетителей на этом форуме: 83, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 83
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать