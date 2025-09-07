Отправлено: - 22:51

Не напоминает ли это вывешивание простынь после первой брачной ночи? Насчет простынь – не знаю. Мне же напомнило, как лет в 15 я, согласно пожеланию военкомата, пошел на удаление гланд.

Цитата:Вот намешано так намешаноОт первой брачной ночи, где в России этот обряд по моему делается, с вывешиванием простыни остальным горцам, перейти сразу к гландам в 15 лет???Ну это прикольноНо есть нестыковка, направляли на операции от военкомата после медосмотра в 17 лет!Мне делали операцию в городской в 17Гланды я отрезал сам в 15 и никто не отправлял меня.Тут вы дали «лишка»