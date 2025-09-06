saba: А где тут американцы? РИА"Новости" чисто российское агентство и какие они данные разбирали, только им известно
Желание создать шум для внутреннего потребления и также ориентировано в адрес сказочников, которые проживают за пределами страны. Как выше отмечено Россельхознадзором Россия не отгружала яйца в США, возможно попала в перечень стран, которые могут быть источниками поставок. Указание в списке не подтверждение фактического наличия отправок. Сказали же, что россияне в перспективе могут жить по 150 лет, а в реалиях пока не известно, всякие исследования проводят
Россельхознадзор врать не будет, который опроверг информацию о поставках яиц из России в США.
Отмечают же, что в ведомстве уточнили, что экспорт яиц из России в США не осуществлялся, а также отметили отсутствие предприятий, имеющих необходимую аттестацию для поставок данной продукции на американский рынок. Понятно, что сертификаты безопасности нужны, чтобы на американский рынок продукцию поставлять, в цивилизованном мире с этим очень строго.
YESNO: дело в том что Казахстан тоже поставляет. в отчете именно про страны которые поставляют . Казахстан в том числе .
Как Виталий говорит - шляпа значит (Липа).
Ниже по ссылке мы экспортировали в Россию в 2023 году: «Яиц птиц без скорлупы и яичных желтков, свежих, сушеных, сваренных на пару или в кипящей воде, формованных, замороженных или консервированных иным способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ» с долей 94% (574 тыс. долл. США)Кыргызская Республика с долей 5,23% (31 тыс. долл. США).
Отмечают, что с 9 апреля 2025 года Казахстан вводит шестимесячный запрет на импорт свежих куриных яиц, направленный на поддержку местных птицеводческих хозяйств в период сезонного снижения спроса. Мера, подписанная министром сельского хозяйства Айдарбеком Сапаровым, изложена в приказе № 101 и касается яиц, классифицируемых по коду ТН ВЭД 040721.
Запрет распространяется на импорт как из стран, не входящих в ЕАЭС, так и из государств-членов Евразийского экономического союза, и распространяется на все виды транспорта. Однако транзитные перевозки через Казахстан и перемещение яиц между странами ЕАЭС через территорию Казахстана не подпадают под действие запрета.
Значит запрет на импорт яиц действует с 9 апреля по 9 октября 2025 года. Нужно быть объективным, из РФ яйца мы в последние годы импортировали, отмечают там себестоимость производства меньше, кредиты дают производителям под меньшие проценты и.т.д.
На счёт экспорта в США, скорее всего, яйца подлежат 25 % пошлине, которые ввели американцы, возможно не выгодно, исключения распространяются на стратегически важные товары, такие как нефть, уран, серебро и ферросплавы.
