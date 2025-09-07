НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Генпрокуратура заявила о расследовании против бывшего сенатора и главы финпола Кайрата Кожамжарова
 
 
N
§ NG.kz
Генпрокуратура заявила о расследовании против бывшего сенатора и главы финпола Кайрата Кожамжарова
Отправлено: 07.09.25 - 14:01
Отправлено: 07.09.25 - 14:01
Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о начале досудебного расследования в отношении Кайрата Кожамжарова, в прошлом высокопоставленного чиновника и экс-депутата сената парламента. Его подозревают в превышении должностных полномочий и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Читать новость

абике
§ абике
Re: Генпрокуратура заявила о расследовании против бывшего...
Отправлено: 07.09.25 - 14:01
Отправлено: 07.09.25 - 14:01
Наконец он попал в поле зрения КНБ страны!
abaika95
§ abaika95
Re: Генпрокуратура заявила о расследовании против бывшего...
Отправлено: 07.09.25 - 15:29
Отправлено: 07.09.25 - 15:29
масимов председатель комитета нац (гос) безопасности осужден за гос измену
кожамжарова бывшего антикорупционера ищут за легализацию преступных денежных средств

смешно
р
§ рихард
Re: Генпрокуратура заявила о расследовании против бывшего...
Отправлено: 07.09.25 - 19:34
Отправлено: 07.09.25 - 19:34
с жульем надо бороться. Так классики говорили. А наших неплохо бы чистить до седьмого колена. Наворованное они распихивают по многочисленной родне
