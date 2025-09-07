НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Форум



Новые сообщения • Поиск

Обсуждение публикаций
≡ Как Россия и Беларусь мешают акиму Костанайской области Кумару Аксакалову выполнить план развития региона
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52501
Как Россия и Беларусь мешают акиму Костанайской области Кумару Аксакалову выполнить план развития региона
Отправлено: 07.09.25 - 00:30
Кумара Аксакалова можно смело назвать самым открытым акимом, достаточно отметить, что его запросто можно встретить прогуливающимся по улицам Костаная. Но похоже, что это его чуть ли не единственное достижение, пишет портал ulysmedia.
Читать новость

р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2126
Re: Как Россия и Беларусь мешают акиму Костанайской области...
Отправлено: 07.09.25 - 00:30
#1
Во-первых, идет отток населения, только за последние три года регион потерял более 12 тысяч человек. И это несмотря на программу переселения с казахстанцев из южных регионов. Не хотят жители области и рожать. Уровень естественного прироста падает с 2022 года, причем в разы. Если в 2023 году естественный прирост населения составлял около 1,5 тыс. человек, то в 2024 всего 713.

......то что отток вопрос не к акиму а к властям,рождаемость упала вопросы а как он может её поднять он уже пожилой мужчина.... :-) :-) :-)
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28565
Как Россия и Беларусь мешают акиму Костанайской области Кумару Аксакалову выполнить план развития региона
Отправлено: 07.09.25 - 02:23
#2
Цитата:
родом из Шанхая2022:
рождаемость упала вопросы а как он может её поднять он уже пожилой мужчина..

Ну тут есть несколько версий.
Недавно на первое место вышла "да ну их, этих баб, лишние проблемы." Харви Вайнштейн не даст соврать. Даже Трампа из за каких-то девушек лёгкого поведения таскают. Нулевая терпимость к насилию, в том числе домашнему. Где это видано, чтобы жена могла на мужа заяву накатать за секс без обоюдного желания. В современном мире это уже реальность. Молодухи после совместной добровольной поездки в баню пишут заявы за износ. Ну и нафиг оно надо, скажет молодой неженатый парнишка, и откроет онлифанс, ну или что там сейчас популярно, порнхаб. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 07.09.2025 - 03:25]
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
505
Re: Как Россия и Беларусь мешают акиму Костанайской области...
Отправлено: 07.09.25 - 05:52
#3
Подчинённые один карикатурнее другого, один секретный туалет "за свой счёт" ставит, другой достал всех своими баурсаками, третий огородил участки в чужой деревне и буквально запарил всех своими лошадьми, четвёртый скупает вибраторы как не в себя, с такой "командой" акиму сложно сохранять лицо будет не то что экономику развивать
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2126
Re: Как Россия и Беларусь мешают акиму Костанайской области...
Отправлено: 07.09.25 - 14:28
#4
.....здесь ещё одна версия может присутсвавать,под него стали рыть когда не стала устраивать его кандидатура главы области,начинают травить,делают заказ на статью....заметьте статья без имени и фамилии....да Тимур откуда эта статья?
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18353
Re: Как Россия и Беларусь мешают акиму Костанайской области...
Отправлено: 07.09.25 - 15:23
#5
Цитата:
родом из Шанхая2022:
здесь ещё одна версия может присутсвавать,под него стали рыть когда не стала устраивать его кандидатура главы области,начинают травить,делают заказ на статью....заметьте статья без имени и фамилии....да Тимур откуда эта статья?


статья с улусмедиа байтас курманов, если по ссылочке пройти все расписано и то что этот журналист занимается всеми акимами обалстей по очереди. так что никакого заказа тут нет, обычная критика ради критики
хотя если почитать то создается впечатление что автору чучуть доплатили из акимата))
Цитата:
ОГПУ:
Подчинённые один карикатурнее другого

а разве бывает както по другому?)
у акимов областей два выбора либо быть самому карикатурой, фрески в церквях со своим ликом заказывать и на гитаре играть либо выбирать себе карикатурных подчиненных)
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  Быстрый ответ в эту тему
