Отправлено: - 00:26

maxsaf:

Не взлетела статья





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=57110 Корректнее сказать: их когнитивный профиль изменился.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=57110 Технологии: они меняют не столько «ум», сколько способы обработки информации.Источник:

Цитата:ща, погодите. наваяю чего-нибудь злобного.Цитата:ну да, ну да - "особенные", "маломобильные", теперь вот предлагает человек "с измененным когнитивным профилем".Цитата:"-Эх, Артур. Чтобы оторвать задницу от дивана нужно напрячь всего 12 мышц.-А чтобы показать тебе средний палец нужно напрячь всего 4 мышцы" (с) х/ф Хоббит с татуировкой дракона.Как по мне навыки, условно, стирки, мытья посуды, даже простейшего поворота ключа в замке зажигания, не говоря уже про письмо собственными руками это заметно более разнообразные навыки чем навык "оттопырить пальчик и нажать на кнопку". Разные навыки задействую разные участки мозга, требуют разных знаний, что опять же увеличивает объём задействованного мозга.вообще постановка вопроса не верна. меняют ли технологии "ум"? - нет конечно, у них вообще такой задачи нет. технологии позволяют лучше выживать тупым, и немощным в плане здоровья гражданам. вся их функция на этом заканчивается. ещё потешить самолюбие изобретателю технологии. в итоге получаем что "ум" остается прежним, но концентрация сильно падает, отсюда возникает иллюзия кажущегося отупления. и ещё один момент - снижается вариативность. если родить 10 детей то глядишь, один да задастся, а если одного или двоих то вероятность такого исхода сильно снижается.