Отправлено: - 18:56

saba:

А где тут американцы? РИА"Новости" чисто российское агентство и какие они данные разбирали, только им известно

[Исправлено: Kairat stayer, 06.09.2025 - 20:03]

Цитата:Желание создать шум для внутреннего потребления и также ориентировано в адрес сказочников, которые проживают за пределами страны. Как выше отмечено Россельхознадзором Россия не отгружала яйца в США, возможно попала в перечень стран, которые могут быть источниками поставок. Указание в списке не подтверждение фактического наличия отправок. Сказали же, что россияне в перспективе могут жить по 150 лет, а в реалиях пока не известно, всякие исследования проводят