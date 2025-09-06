НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
saba
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.09.25 - 17:49
#8671
Цитата:
YESNO:
анализа «РИА Новости»данных американской статслужбы.

А где тут американцы? РИА"Новости" чисто российское агентство и какие они данные разбирали, только им известно
Y
YESNO
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.09.25 - 18:39
#8672
USDA (Министерство сельского хозяйства США)

— Egg Markets Overview

В отчёте говорится, что в июле 2025 года в список стран-экспортеров яиц в США впервые были включены ГеРоссия и Саудовская Аравия и я Германия .
Kairat stayer
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.09.25 - 18:56
#8673
Цитата:
saba:
А где тут американцы? РИА"Новости" чисто российское агентство и какие они данные разбирали, только им известно


Желание создать шум для внутреннего потребления и также ориентировано в адрес сказочников, которые проживают за пределами страны. Как выше отмечено Россельхознадзором Россия не отгружала яйца в США, возможно попала в перечень стран, которые могут быть источниками поставок. Указание в списке не подтверждение фактического наличия отправок. Сказали же, что россияне в перспективе могут жить по 150 лет, а в реалиях пока не известно, всякие исследования проводят :lol: :lol: :lol:

Y
YESNO
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.09.25 - 20:13
#8674
Общий импорт продуктов из скорлупы и яиц вырос в июле на 70%, а общий стоимостной объём – на 51%, поскольку цены продолжают снижаться.

Импорт яиц в скорлупе продолжает оставаться движущей силой ежемесячного роста, увеличившись на 15% по объёму и на 9% по стоимости.

Бразилия лидирует в секторе с 48% ежемесячного объёма, за ней следует Мексика с 27%, и на эти две страны приходится 63% всего импорта на

сегодняшний день.

Германия, Россия и Саудовская Аравия пополнили список стран, поставляющих яйца в скорлупу в США.


выдержка из отчёта USDA Egg Markets Overview за июль 2025 года, которая подтверждает, что впервые в списке стран-экспортеров яиц в США появились Германия, Россия и Саудовская Аравия:

«Germany, Russia, and Saudi Arabia were added to the list of nations shipping shell eggs to the U.S.»  
Y
YESNO
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.09.25 - 20:14
#8675
Вопрос - Американцы врут ? Или кто врет ?
Kairat stayer
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.09.25 - 20:24
#8676
Цитата:
YESNO:
Вопрос - Американцы врут ? Или кто врет ?


Россельхознадзор врать не будет, который опроверг информацию о поставках яиц из России в США.

Отмечают же, что в ведомстве уточнили, что экспорт яиц из России в США не осуществлялся, а также отметили отсутствие предприятий, имеющих необходимую аттестацию для поставок данной продукции на американский рынок. Понятно, что сертификаты безопасности нужны, чтобы на американский рынок продукцию поставлять, в цивилизованном мире с этим очень строго.
Kairat stayer
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.09.25 - 20:26
#8677
Скорее всего американцы включили в список стран Россию, которые могут в перспективе поставлять яйца на их рынок.
Y
YESNO
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.09.25 - 20:45
#8678
Цитата:
Скорее всего американцы включили в список стран Россию, которые могут в перспективе поставлять яйца на их рынок.


дело в том что Казахстан тоже поставляет.

в отчете именно про страны которые поставляют . Казахстан в том числе .
Kairat stayer
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.09.25 - 20:54
#8679
Цитата:
YESNO:
дело в том что Казахстан тоже поставляет. в отчете именно про страны которые поставляют . Казахстан в том числе .


Как Виталий говорит - шляпа значит (Липа).

Ниже по ссылке мы экспортировали в Россию в 2023 году: «Яиц птиц без скорлупы и яичных желтков, свежих, сушеных, сваренных на пару или в кипящей воде, формованных, замороженных или консервированных иным способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ» с долей 94% (574 тыс. долл. США)Кыргызская Республика с долей 5,23% (31 тыс. долл. США).

Подробнее здесь:
Kairat stayer
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.09.25 - 21:40
#8680
Отмечают, что с 9 апреля 2025 года Казахстан вводит шестимесячный запрет на импорт свежих куриных яиц, направленный на поддержку местных птицеводческих хозяйств в период сезонного снижения спроса. Мера, подписанная министром сельского хозяйства Айдарбеком Сапаровым, изложена в приказе № 101 и касается яиц, классифицируемых по коду ТН ВЭД 040721.

Запрет распространяется на импорт как из стран, не входящих в ЕАЭС, так и из государств-членов Евразийского экономического союза, и распространяется на все виды транспорта. Однако транзитные перевозки через Казахстан и перемещение яиц между странами ЕАЭС через территорию Казахстана не подпадают под действие запрета.

Значит запрет на импорт яиц действует с 9 апреля по 9 октября 2025 года. Нужно быть объективным, из РФ яйца мы в последние годы импортировали, отмечают там себестоимость производства меньше, кредиты дают производителям под меньшие проценты и.т.д.

Подробнее здесь:

На счёт экспорта в США, скорее всего, яйца подлежат 25 % пошлине, которые ввели американцы, возможно не выгодно, исключения распространяются на стратегически важные товары, такие как нефть, уран, серебро и ферросплавы.
Y
YESNO
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.09.25 - 22:12
#8681
Цитата:
Kairat stayer:

Цитата:
Как Виталий говорит - шляпа значит (Липа).


а точно. другую таблицу скачал где экспорт указывается . какую то яичную продукцию в Казахстан отправляют . сейчас импорт скачаю .
Kairat stayer
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.09.25 - 22:29
#8682
Цитата:
YESNO:
а точно. другую таблицу скачал где экспорт указывается . какую то яичную продукцию в Казахстан отправляют . сейчас импорт скачаю .


Повнимательней скачивайте, чтобы не была вражеской штатовской дезой :lol: :lol: :lol:
