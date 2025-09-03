maxsaf: Будьте внимательнее, когда читаете. В Азии и Африке
Как то странно, вроде прочитал в моем мире! Так то такой страшной войны с применением авиации, тяжёлой артиллерии и бронетехники нигде в мире не ведётся! Была небольшая заварушка между Индией и Пакистаном, быстро закончилась, есть между Израилем и ХАМАСом, там два агрессора, тоже жаль жителей сектора Газа, но то что в Украине сейчас это беспрецедентно
maxsaf: Да, в моем мире существует и Азия, и Африка, и ещё много чего. А в вашем - только Украина. Ну что поделаешь...
Вы опять говорите про голодающих детей Азии и Африки, так их никто не бомбит, всегда голодали, мировое сообщество всегда помогало на уровне ООН, много гуманитарных миссий функционируют. Главное, вы живёте в цивилизованном мире, где ваш примерь-министр Марк Карни, в текущем году оказывает помощь Украине на сумму в размере 2 млрд канадских долларов (1,45 млрд долларов США), было согласовано на саммите G7 в июне в канадском Кананаскисе. Вы ради благополучия детей переехали в процветающую Канаду, а не в Россию. В другой ветке (Эклектика) на днях вы говорили, что Украинцы без сопротивления могли бы вступить в союз с Россией и Беларусью. Может им лучше стремится в ЕС и развиваться, странно как-то получается вы живёте в цивилизованном мире, при этом не хотите чтобы украинцы тоже жили в таком мире
Ниже в видео от 05.09.2025 года, Алексей Алексеевич Венедиктов (Российский журналист, бывший главный редактор, ведущий и совладелец радиостанции «Эхо Москвы», издатель исторического журнала «Дилетант») говорит (на 4 мин.43 сек.). дословно процитирую: В Украине идёт периферийный конфликт в мире. Он важный, но он периферийный. А главный конфликт всегда - это будущий конфликт, как известно, для людей, а, которые стоят во главе таких стран, как Индия, э, как Китай, как США, как Россия, а это будущий конфликт. Это конфликт, понятно, в какой территориальной точке будет. И поэтому для них сейчас это, да, это важно, но это идёт рядом. И а Пекин - это не точка проукраинского приложения сил.
Судя по разговору А.А.Венедиктова, главное противостояние впереди, не зря же Китай накачивает мускулы и США говорит, что они угроза номер один для них, это же не для кого не секрет. Тот же парад проведённый в Пекине, демонстрация силы для цивилизованного мира - для жителей Европы, США, Канады, переживающих за Азию, Африку и.т.д., как тут на форуме говорят отдельные представители из-за три девять земель
YESNO: США в июле 2025 года впервые в современной истории закупили яйца домашних кур из России, следует из анализа «РИА Новости»данных американской статслужбы.
В июле США ввезли свежие куриные яйца из России на $455 тыс. Это первая такая поставка как минимум с начала 1992 года.
Дезинформация: В Россельхознадзоре опровергли информацию о поставках яиц из России в США . Так в пресс-службе ведомства прокомментировали появившиеся в СМИ издания, что в июле нынешнего года США ожидали, что впервые с 1992 года импортировали партию российских яиц.
В ведомстве уточнили, что экспорт яиц из России в США не осуществлялся, а также отметили отсутствие предприятий, имеющих необходимую аттестацию для поставок данной продукции на американский рынок.
