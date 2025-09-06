НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Проект «Народный гаишник». Излишняя дорожная неровность
 
 
Проект «Народный гаишник». Излишняя дорожная неровность
Отправлено: 06.09.25 - 12:55
- У нас в тупике, внизу по улице Пушкина в сторону улицы Набережной, где практически нет машин, установили «лежачих полицейских». Для чего под воротами, когда здесь машин практически нет? - спрашивает житель Костаная Сергей ПИЛЮГИН.
Re: Проект «Народный гаишник». Излишняя дорожная неровность
Отправлено: 06.09.25 - 12:55
Как достали эти уроды рычащие по ночам хрустики и развалюхи! Почему бы ГАИ не создать телеграмм бот,куда можно было бы скидывать фото рычащего овна и пусть выдергивают их и измеряют изрыгаемые децибелы! Ведь просто же! Когда станем спать спокойно?
