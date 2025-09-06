Re: Проект «Народный гаишник». Излишняя дорожная неровность

Отправлено: - 12:55

Как достали эти уроды рычащие по ночам хрустики и развалюхи! Почему бы ГАИ не создать телеграмм бот,куда можно было бы скидывать фото рычащего овна и пусть выдергивают их и измеряют изрыгаемые децибелы! Ведь просто же! Когда станем спать спокойно?