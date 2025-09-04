Виноваты школьные линейки и, возможно, сами перевозчики - Жалобы на работу автобусов прокомментировали в отделе ЖКХ Костаная
Отправлено: 04.09.25 - 20:25
Костанайские власти прервали молчание сегодня, 4 сентября. Заведующий сектором пассажирских перевозок отдела ЖКХ акимата Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ сообщил журналистам - "возникли некоторые трудности из-за большой наполняемости автобусов". Читать новость
о как а в жкх не анализировали риски что при увеличении интервала одних популярных маршрутов народ автоматически будет бежать на другие лишь бы успеть на работу? в итоге я жду к примеру 3 , она не приходит во время я сажусь на 13 и так со мной подумали все ждущие ту тройку и в итоге 13 весь битком.
когда вы гдето урезаете будет так или иначе страдать весь город опять же непонятно почему урезали 25 а идущий примерно по тому же маршруту 38 нет? это еще и два разных ИП вроде? тогда совсем подозрительно становится, почему один остался без пассажиров а другой битком стал и увеличил еще количество автобусов?
то что ваш эксперимент пришелся на начало учебного года вообще то тут только вина аналитиков акимата надо было летом это делать тогда бы действительно сильно бы никто не заметил, а когда в город понаехало тысячи студентов еще и школота и детсадовцы с родителями начали кататься то сесть вообще некуда
Серия номер два, Спрятавшийся Аким.. А ведь так хорошо говорил ведь.. Теперь кроликов засунул в клетки и сделал там интимные давки, это же можно в суд теперь друг на друга подавать за интимную близость!
И вот этот человек, который теперь говорит за спрятавшегося Акима, реально несет чушь о том, что надо нас изучать как подопытных мышек перед убоем не меньше месяца? А снять свои зады с купленных на наши деньги и налоги крузаков и покататься в автобусе слабо? Чтобы наглядно видеть как оно в реальности, а не по их глупым подсчетам? Происходит ровно та же ситуация, как с той же 19ти этажкой или районами Береке и Жана Кала, где как оказалось нет ни парковок, дороги узкие, нет ни школ, ни поликлиник и даже котельные и те отобрали! Сначала делают, потом только через время моск начинает у кого то работать и на это нужно не менее месяца, чтобы увидеть!
Автобус не днях разорвало 120й, народу в Рудный с утра ехало не в давке. А если при давке авария будет, у нашего акимата мозгов совсем нет, это заранее предвидеть и предупредить? Ведь жертв будет очень много и среди них возможно смертельные и еще дети, едущие в школу Тогда пусть выделяет автобусы для детей и студентов отдельно!
Впервые слышу про аналитиков акимата! Их и в правительстве то нет судя по принимаемым решениям! Есть учетчики, подсчитали и всё на этом, потом аким принимает решение. А чтобы был всесторонний анализ, нет такого у чиновников!
По логике этих "аналитиков", если я стою на остановке (и опаздываю), приехал (например) 13 автобус полный и я не поместился в него, то я никуда не поехал?) я сел на другой автобус, дублирующий маршрут 13-го, до максимальномблизкой точки
В этом-то и проблема - небожители не знают, как живут простые людишки 3-го сорта. Не зная принципа работы общественного транспорта вершить судьбы города - это просто преступление! Надо на уровне акима области издать распоряжение о запуске пилотного проекта "чиновник на автобусе" - отмена служебного автомобиля, хотя бы на месяц, чтобы чиновники узнали, что такое 23местный автобус в 8-9утра, в час пик.
