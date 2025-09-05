НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Якобы оказывает интимные услуги» - В убийстве за оскорбление бывшей жены обвиняют жителя Костанайской области
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52495
«Якобы оказывает интимные услуги» - В убийстве за оскорбление бывшей жены обвиняют жителя Костанайской области
Отправлено: 05.09.25 - 23:58
Отправлено: 05.09.25 - 23:58
Как сообщила гособвинитель, сосед подсудимого назвал его бывшую супругу массажисткой, оказывающей интимные услуги, из-за чего первый разозлился, взял из предбанника своего дома нож и убил соседа, пока тот смотрел телевизор.
Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12192
Re: «Якобы оказывает интимные услуги» - В убийстве за...
Отправлено: 05.09.25 - 23:58
#1
**назвал его бывшую супругу массажисткой** ---из -за бывшей ??? Зачем ?
