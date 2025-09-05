Re: Что делать, если в стационаре от вас требуют купить...

Сейчас дорого содержать не только пенсионера, поэтому смолоду берегите здоровье, избегая вредных привычек, особенно те кто говорит: кушай все подряд, это единственная радость"! При капитализме не лечат как в СССР, а поддерживают оставшееся здоровье по протоколу и другого не надо ждать, даже не поможет вера, ни герой! Поэтому каждому свое! А пациенту в стационаре лучше ничего не искать, а купить и принести в больницу с собой до операции, чтобы не выписали за нарушение постельного режима!