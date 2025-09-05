НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Отпечатки пальцев вывели на угонщика, устроившего ДТП с тремя автомобилями в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52494
Отпечатки пальцев вывели на угонщика, устроившего ДТП с тремя автомобилями в Костанае
Отправлено: 05.09.25 - 21:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ночью в одном из дворов Костаная был угнан незапертый автомобиль ВАЗ 21099, оставленный с ключами в замке зажигания. Угонщик, не справившись с управлением, совершил столкновение с тремя машинами — BMW, Toyota Alphard и Fiat, после чего скрылся с места происшествия.


Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1097
Re: Отпечатки пальцев вывели на угонщика, устроившего ДТП с...
Отправлено: 05.09.25 - 21:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это означает, что дактилоскопия реально помогает операм и следствию найти врагов! Поэтому нужно каждого правонарушителя, который попал в поле зрения МВД и других правоохранительных органов, дактилоскопировать в стране, а также записать его голос как в России и сделать фото зрачков! Все эти данные использовать при раскрытии латентных преступлений, в школах, в медицине, в армии, в МВД, особенно при выдаче прав, документов на авто, в ЦОНах, и других органах, где требуется достоверность и идентификация! В Китае давно уже пользуются приборами с целью идентификации человеческих особей, чтобы не терять время на поиск информации!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 58
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS