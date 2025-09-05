Re: Отпечатки пальцев вывели на угонщика, устроившего ДТП с...

Отправлено: - 21:51

Это означает, что дактилоскопия реально помогает операм и следствию найти врагов! Поэтому нужно каждого правонарушителя, который попал в поле зрения МВД и других правоохранительных органов, дактилоскопировать в стране, а также записать его голос как в России и сделать фото зрачков! Все эти данные использовать при раскрытии латентных преступлений, в школах, в медицине, в армии, в МВД, особенно при выдаче прав, документов на авто, в ЦОНах, и других органах, где требуется достоверность и идентификация! В Китае давно уже пользуются приборами с целью идентификации человеческих особей, чтобы не терять время на поиск информации!