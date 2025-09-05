НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
В Казахстане запретили анонимное пополнение чужих карт. Какие риски ждут всех?
 
 
N
NG.kz
Я робот
20.12.07
52494
В Казахстане запретили анонимное пополнение чужих карт. Какие риски ждут всех?
Отправлено: 05.09.25 - 21:41
Ранее многие люди избегали контроля за своими финансовыми операциями, совершая переводы не через онлайн-банкинг, а через банкоматы. Новые правила, очевидно, нацелены на то, чтобы закрыть эту "лазейку".
абике
абике
15.12.23
1097
Re: В Казахстане запретили анонимное пополнение чужих карт....
Отправлено: 05.09.25 - 21:41
#1
Не переживайте, вам найдут место, если не случайно нажмете чужое ИИН, поскольку есть ИИ и цифровое поле под контролем!
Vit
Vit
09.02.12
16865
Re: В Казахстане запретили анонимное пополнение чужих карт....
Отправлено: 05.09.25 - 23:17
#2
Цитата:
Отсюда вытекает логический вопрос – что произойдет, если человек намеренно введет чужой ИИН?

Одно точно очевидно что полюбому пострадает много порядочных людей которые копили деньги. И потом будут бегать по налоговой и доказывать что он не слон.

Может поэтому резко растет и валюта.

Давайте честно, у нас все люди боятся наше государство. Нашу полицию. Нашу налоговую. Эти структуры могут нас без штанов оставить
8-)
