Премьер Казахстана заявил об урезании расходов
Премьер Казахстана заявил об урезании расходов
Премьер Казахстана заявил об урезании расходов
Отправлено: 05.09.25 - 17:12
"Конечно, идет постоянная ревизия и текущих расходов государственных органов. Мы урезаем те расходы, которые не дают какого-то экономического эффекта. Это различного рода мероприятия и тому подобное", - подчеркнул премьер-министр.
Re: Премьер Казахстана заявил об урезании расходов
Отправлено: 05.09.25 - 17:12
Может ли это означать, что горакимат Костаная будет ездить на автобусах, а не на служебных автомобилях? По городу можно и пешочком так то. Дорого бюджету обходятся казенные кроссоверы премиум-класса
"Пришло время затянуть пояса и жить по средствам", - сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к чиновникам.
Может ли это означать, что горакимат Костаная будет ездить на автобусах, а не на служебных автомобилях? По городу можно и пешочком так то. Дорого бюджету обходятся казенные кроссоверы премиум-класса
Re: Премьер Казахстана заявил об урезании расходов
Отправлено: 05.09.25 - 17:59
Шестая категория – это люди, которые имеют жилье, имеют автотранспорт, имеют работу, но при этом получают социальные выплаты от государства. Мы их сейчас исключаем", - отметил премьер-министр.
А то что я с своей зарплаты оплачиваю медстрахование, а лекарства бесплатно или со скидкой получить не могу- это нормально????? Ну и меня из категории хроников- долой, только потому что у меня есть квартира, машина???? Странный подход. Тогда все чиновники , особенно категории А, должны массово отказаться ото всех своих льгот в пользу нуждающихся.. Так будет честнее
А то что я с своей зарплаты оплачиваю медстрахование, а лекарства бесплатно или со скидкой получить не могу- это нормально????? Ну и меня из категории хроников- долой, только потому что у меня есть квартира, машина???? Странный подход. Тогда все чиновники , особенно категории А, должны массово отказаться ото всех своих льгот в пользу нуждающихся.. Так будет честнее
Отправлено: 05.09.25 - 18:09
На сэкономленные деньги единорогов содержать можно)))
Откажутся они, конечно)))
Re: Премьер Казахстана заявил об урезании расходов
Отправлено: 05.09.25 - 18:13
Кстати, а перекладывание брусчатки, замена столбов, подсветка домов, фонтан на реке, замена светофоров, дурацкий мыслитель -это все входит в "жить по средствам"?
Когда власти начнут с себя, на себе реформы свои проверять?
Когда власти начнут с себя, на себе реформы свои проверять?
Re: Премьер Казахстана заявил об урезании расходов
Отправлено: 05.09.25 - 19:53
Во время таксовки, подвозил девушку за продуктовой корзиной, вроде все обычно, однако приезжали на крутых авто, даже неловко стало, такие богатые,но стоят в очереди за соком,за крупой, за порошком
Премьер Казахстана заявил об урезании расходов
Отправлено: 05.09.25 - 21:31
Наконец-то дошло, что не нужно создавать жалостливую страну и прекратить кормить дармоедов, это не социализм, в том числе и тех, кто получая субсидии от гос-ва тратят бюджетные деньги на свои хотелки, т.е ездят в другие недружественные страны, где греют животы и там тратят выданные им бюджетные деньги! И при этом, зная что нет никакой ответственности из-за бесконтрольности в стране, массово уклоняются от уплаты налогов, создавая преступные кланы! Более того, есть и такие "кормильцы" в народе, которые субсидии тратят в казино, покупают дорогие авто вместо, того, чтобы купить семена, пестициды и взращивать для населения продукты питания, при этом изгоняя тружеников села в города, предлагая им низкую зарплату, при этом обирая их, не внося своих средств из доходов ввиде прибавочной стоимости в создании маломальской инфраструктуры, чтобы удержать работоспособное население. В общем гос-во само взрастило дармоедов в стране и теперь, кто добросовестно ведет бизнес, а также те работяги, кто честно оплачивает за коммуналку вынужден кормить дармоедов, в том числе в тюрьмах, лагерях! Расходы бюджета просто огромные и их хватало даже на все хотелки: бордюры, дорогие авто тем, кто сидит на шее у гос-ва, премии ни за что, зарплата за мечтания и за неисполнение законов, за разрушенную инфраструктуру: котельные, заводы, дороги и при этом никто не несет реальное наказание! Нет никакого контроля, никакой ответственности, отсюда и появились и штрафы вместо принудительного труда за любое правонарушение, условное наказание, в крайнем случае лишение свободы за хищения миллиардов тенге! И это время наступило, когда денег нет, а вы держитесь! Нет профилактики преступлений, потому что при СССР была главная профилактическое сдерживание от совершения тяжких и особо тяжких преступлений-применение смертной казни к тем кто совершал коррупционные преступления, распространял наркотики, убивал людей, грабил, насиловал, занимался шантажом, похищал вагонами, создавал ОПГ и тому подобное, а сейчас почти каждый пятый в стране судимый, так что скоро ранее судимые юристы, адвокаты будут защищать преступников! Идет сращивание госслужащих с преступностью, создавая экономическую угрозу национальной безопасности страны! Интересно, если у народа денег не будет, как оплачивать штрафы? Возможно, чтобы удержать преступность, в отсутствие смертной казни, необходимо в стране ввести для всех провинившихся, кроме пенсионеров, инвалидов, малолетних, вместо штрафов, телесное наказание и поголовное применение принудительного труда! Иначе придется вернуться в СССР с его законами и наказанием! Поэтому прав на все 100% глава гос-ва сказав, зная все эти реалии: "Пришло время затянуть пояса и жить по средствам", то есть те, кто этого делать не будет, тот живет не по средствам! Поэтому правильно, что антикоррупционную службу внедрили в КНБ!
