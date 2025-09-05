НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Маршруты движения автобусов изменят в связи с ремонтом проспекта Аль-Фараби в Костанае
 
 
Маршруты движения автобусов изменят в связи с ремонтом проспекта Аль-Фараби в Костанае
Отправлено: 05.09.25 - 19:36
О перекрытии пр. Аль-Фараби в границах ул. Чехова - ул. Баймагамбетова с 6 сентября по 8 сентября на ремонтные работы сообщил сегодня отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная.
Читать новость

Маршруты движения автобусов изменят в связи с ремонтом проспекта Аль-Фараби в Костанае
Отправлено: 05.09.25 - 19:36
#1
Не туда закинул. :oops:

[Исправлено: Эл-починно, 05.09.2025 - 20:39]
