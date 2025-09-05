НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Премьер Казахстана заявил об урезании расходов
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52491
Премьер Казахстана заявил об урезании расходов
Отправлено: 05.09.25 - 17:12
"Конечно, идет постоянная ревизия и текущих расходов государственных органов. Мы урезаем те расходы, которые не дают какого-то экономического эффекта. Это различного рода мероприятия и тому подобное", - подчеркнул премьер-министр.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1714
Re: Премьер Казахстана заявил об урезании расходов
Отправлено: 05.09.25 - 17:12
#1
Цитата:
"Пришло время затянуть пояса и жить по средствам", - сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к чиновникам.


Может ли это означать, что горакимат Костаная будет ездить на автобусах, а не на служебных автомобилях? По городу можно и пешочком так то. Дорого бюджету обходятся казенные кроссоверы премиум-класса
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
344
Re: Премьер Казахстана заявил об урезании расходов
Отправлено: 05.09.25 - 17:59
#2
Шестая категория – это люди, которые имеют жилье, имеют автотранспорт, имеют работу, но при этом получают социальные выплаты от государства. Мы их сейчас исключаем", - отметил премьер-министр.
А то что я с своей зарплаты оплачиваю медстрахование, а лекарства бесплатно или со скидкой получить не могу- это нормально????? Ну и меня из категории хроников- долой, только потому что у меня есть квартира, машина???? Странный подход. Тогда все чиновники , особенно категории А, должны массово отказаться ото всех своих льгот в пользу нуждающихся.. Так будет честнее
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1714
Премьер Казахстана заявил об урезании расходов
Отправлено: 05.09.25 - 18:09
#3
Цитата:
Михаил:
Так будет честнее

На сэкономленные деньги единорогов содержать можно)))
Откажутся они, конечно)))
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1714
Re: Премьер Казахстана заявил об урезании расходов
Отправлено: 05.09.25 - 18:13
#4
Кстати, а перекладывание брусчатки, замена столбов, подсветка домов, фонтан на реке, замена светофоров, дурацкий мыслитель -это все входит в "жить по средствам"?

Когда власти начнут с себя, на себе реформы свои проверять?
