Re: Премьер Казахстана заявил об урезании расходов

Отправлено: - 17:59

Шестая категория – это люди, которые имеют жилье, имеют автотранспорт, имеют работу, но при этом получают социальные выплаты от государства. Мы их сейчас исключаем", - отметил премьер-министр.

А то что я с своей зарплаты оплачиваю медстрахование, а лекарства бесплатно или со скидкой получить не могу- это нормально????? Ну и меня из категории хроников- долой, только потому что у меня есть квартира, машина???? Странный подход. Тогда все чиновники , особенно категории А, должны массово отказаться ото всех своих льгот в пользу нуждающихся.. Так будет честнее