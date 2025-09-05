Отправлено: - 15:51

Alehander:

После — пусть работает закон

Эмпатия — это способность увидеть, что за рулём или на самокате — тоже живой человек, со страхом, болью, ошибками.

Цитата:Хорошо. Предлагаю рассмотреть вопрос "а как он работает?" Никто не задумывался что он работает... никак не работает? Что он не способен избавить от дурней самокатчиков или ревущих и ерзающих мотоциклистов? А в условиях когда он не работает на что надеяться? Только и остается что на "получение люлей от собственной дурости".Цитата:А вот этого как раз за глаза. Фотографировать это конечно уже лишнее, такая же дурь как и падение с мотоцикла. Но, лично я вижу это следующим образом - он взрослый, дееспособный человек. Он сам сделал этот выбор, поскольку дееспособный значит осознанно. Следовательно он был готов принять все без исключения последствия своего выбора. Это одно из наиболее вероятных последствий. Ну как бы...из уважения к его личности, к его выбору, как я могу вмешаться? Ну наверное он хотел чтобы так произошло, оно произошло, человек достиг цели, разве это плохо?