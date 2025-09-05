Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Александр ОЛЕЙНИК: Когда радость от чужой боли становится нормой
Александр ОЛЕЙНИК: Когда радость от чужой боли становится нормой

Отправлено: 05.09.25 - 14:22
Такое ощущение, что мы живем в эпоху охоты на «виноватых». Сегодня объект ненависти - мотоциклисты и самокатчики. Их обвиняют в шуме, нарушениях, опасности на дорогах. И когда кто-то из них попадает в беду, возникает чувство удовлетворения: «Получил по заслугам».
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Когда радость от чужой боли становится...
Отправлено: 05.09.25 - 14:22
А если эти люди игнорируют и нарушают правила? И юридические, и общечеловеческие?
Вот например - скоростной режим =60 км/, несется "хрустик" под 80-90 и резко по тормозам. Спровоцирована аварийная ситуация. Нам его жалеть?
На самокате нельзя ездить вдвоем- парочками ездят на самокате, из-за перегруза снижена маневренность, кого-то сбили или кто-то упал. Нам жалеть самокатчика?
Жалко по-настоящему, когда столкнулись 2 машины, и одна, отлетая, зацепила мотоциклиста/самокатчика. Вот это да, случайность. А когда хрен положили на ПДД и потом в соцсетях плачутся - таких не жалко.
Час ночи - решили продемонстрировать свой байк, как громко он рычит. Выразить письменную благодарность?




Re: Александр ОЛЕЙНИК: Когда радость от чужой боли становится...
Отправлено: 05.09.25 - 14:34
Вы правы: нарушителя нельзя оправдывать, он должен нести ответственность за свои поступки. Но есть момент, когда спор о правилах теряет смысл. Когда человек лежит на асфальте с переломанными костями или в крови, он уже не «хрустик», не «самокатчик», не «нарушитель». Он просто человек в беде. В такие минуты на первый план выходит не юридический кодекс, а человеческое сердце. Эмпатия — это не амнистия, а способность не ожесточаться. После — пусть работает закон. Но в момент боли и страха — работает только милосердие.

Отправлено: 05.09.25 - 14:35
Вы сдвигаете акцент с самой эмпатии на справедливость и ответственность. Такая подмена понятий довольно частая реакция: люди боятся, что сочувствие автоматически оправдывает нарушителя. Но ведь заметка была не об оправдании, а о человеческом отношении. — Эмпатия не равно оправдание. Когда человек нарушает закон и создает опасность, он несет ответственность и должен понести последствия. Но при этом мы не обязаны радоваться его беде или злорадствовать. Эмпатия — это способность увидеть, что за рулём или на самокате — тоже живой человек, со страхом, болью, ошибками. — Различие простое: сочувствие не отменяет наказания, но делает нас людьми, а не судьями-карателями. — Если мы жалеем даже нарушителя, это не значит, что мы оправдываем его поступок. Это значит, что мы не позволяем собственной душе огрубеть.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Когда радость от чужой боли становится...
Отправлено: 05.09.25 - 14:47
не всё так однозначно, люди озлобились, нельзя их винить в отсутствии доброты
когда я попал в ДТП на мотоцикле, ко мне подбежало как минимум 5 посторонних человек, предлагая помощь


Отправлено: 05.09.25 - 14:57
Когда человек попадает в беду - это одно.
Когда человек играет на грани жизни и смерти и после этого "ну почему никто не помогает?" - это другое. Когда человек ночью на трассе пробьет колесо - остановлюсь и помогу; а если человек с криком "лошарыыы" топит за 100+ км/ч и влетает столб - это наказание свыше, справедливость. Называйте как удобно, но когда беду можно избежать и предотвратить, но тяга выпендриться все перекрывает - пусть я буду черствой скотиной , но нет...

Re: Александр ОЛЕЙНИК: Когда радость от чужой боли становится...
Отправлено: 05.09.25 - 15:51
Цитата:
Хорошо. Предлагаю рассмотреть вопрос "а как он работает?" Никто не задумывался что он работает... никак не работает? Что он не способен избавить от дурней самокатчиков или ревущих и ерзающих мотоциклистов? А в условиях когда он не работает на что надеяться? Только и остается что на "получение люлей от собственной дурости".
Цитата:
А вот этого как раз за глаза. Фотографировать это конечно уже лишнее, такая же дурь как и падение с мотоцикла. Но, лично я вижу это следующим образом - он взрослый, дееспособный человек. Он сам сделал этот выбор, поскольку дееспособный значит осознанно. Следовательно он был готов принять все без исключения последствия своего выбора. Это одно из наиболее вероятных последствий. Ну как бы...из уважения к его личности, к его выбору, как я могу вмешаться? Ну наверное он хотел чтобы так произошло, оно произошло, человек достиг цели, разве это плохо?
Alehander:
После — пусть работает закон
После — пусть работает закон

Цитата:
Alehander:
Эмпатия — это способность увидеть, что за рулём или на самокате — тоже живой человек, со страхом, болью, ошибками.
Эмпатия — это способность увидеть, что за рулём или на самокате — тоже живой человек, со страхом, болью, ошибками.

Re: Александр ОЛЕЙНИК: Когда радость от чужой боли становится...
Отправлено: 05.09.25 - 16:28
Здесь проявился старый человеческий закон, который гласит: - Как аукнется, так и откликнется! Это же надо ТАК озлобить против своих покатушек людей, что вместо сочувствия получать злорадство.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Когда радость от чужой боли становится...
Отправлено: 05.09.25 - 16:31
Люди отличаются от животных тем, что умеют сострадать, когда первый живьем пожирает другого,второй этого делать не может. Курей и гусей зарубить, куда не шло, а резать овцу или корову,я не смогу,хотя есть и такие,кто получает удовольствие от этого. Например я видел искру в глазах у проверяющих,у гайшников и других,когда с чувством исполненого долга они горды своей работой,хотя могли бы обоитись предупреждением

Отправлено: 05.09.25 - 16:48
Всегда мечтал байк себе купить. Но чёт деньги жалко, в нашей полосе лета мало. Стоять будет много.
А ваще автомобилист всех не навидит не только мотоциклы. Пешеходов тоже не любят. Велосипедистов тоже не любят. Грузовики не любят маленькие машины, раньше их обзывали чайниками, щас уже перестали. (я не разу не обзывал) потому что я вижу что и среди профи куча чайников.
В нашем новом капитализме все друг друга ненавидят.
Сигналят, маргают, кричат, ругаются. Нету такого, пропусть, ехай пожайлуста, доброй дороги итд.




Отправлено: 05.09.25 - 16:54
Цитата:
Неправда ваша) лично я, довольно часто пропускаю машины, выезжающие со двора, выезжающие с парковок - закон бумеранга не отменяли. Пропустил я - при необходимости пропустят меня. Ну я надеюсь)))
Пешеходов (особенно с детьми) всегда пропущу
Vit:
Нету такого, пропусть, ехай пожайлуста, доброй дороги итд
Нету такого, пропусть, ехай пожайлуста, доброй дороги итд


Re: Александр ОЛЕЙНИК: Когда радость от чужой боли становится...
Отправлено: 05.09.25 - 17:01
Цитата:
Конечно же много и хороших людей. Хороших водителей.
vofkakst:
Конечно же много и хороших людей. Хороших водителей.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Когда радость от чужой боли становится...
Отправлено: 05.09.25 - 17:21
Цитата:
На самом деле я убедился лет, наверное, пять назад что хороших людей гораздо больше чем плохих только их не заметно если не дать себе труд приглядеться. Из числа тех же мотоциклистов и
самокатчиков 9 будут вполне адекватными людьми и на них будет приходиться только один дурачок (Числа произвольные, чисто для наглядности). Но именно этот один привлечет наше внимание и станет основой суждения.
Vit:
Конечно же много и хороших людей. Хороших водителей.
Конечно же много и хороших людей. Хороших водителей.


