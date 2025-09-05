НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Что делать, если в стационаре от вас требуют купить лекарства, объяснил и. о. главврача горбольницы Костаная
 
 
Что делать, если в стационаре от вас требуют купить лекарства, объяснил и. о. главврача горбольницы Костаная
Отправлено: 05.09.25 - 15:46
Вопрос прозвучал на брифинге 4 сентября с участием руководства облздрава. Журналисты описали многим знакомую ситуацию: ты в палате, приходит доктор и приносит список того, что тебе нужно докупить. Это законно?
Re: Что делать, если в стационаре от вас требуют купить...
Отправлено: 05.09.25 - 15:46
Отправлено: 05.09.25 - 15:46
#1
Вот развлекуха- когда болеешь ходить и уточнять, можно ли мне получить эти лекарства бесплатно или нет.. Тот кто это придумал, видать в больницах не лечится..
Re: Что делать, если в стационаре от вас требуют купить...
Отправлено: 05.09.25 - 16:37
Отправлено: 05.09.25 - 16:37
#2
Соседка сильна огорчена, кто-то ей сказал, что бесплатно теперь лекарство не будут давать пенсионерам,ибо казна пустая и содержать старых людей затратно
