Команда у нас одна. Но каждый отвечает за свое направление общей работы. Ведущий Инстаграм сам модерирует комментарии. Поэтому вопросы в первую очередь нужно адресовать ему. Через директ. Что такое директ - читайте здесь, например
Вопросы к редакции: Что нецензурного в слове "лжец", удалённом модератором в посте (Флуд и оффтопик (часть 9)Отправлено: 01.09.25 - 20:15 #8645)? Или здесь опять бьются за "честь" любимого пользователя, оболгавшего меня? Почему удалена моя реплика (Флуд и оффтопик (часть 9)Отправлено: 01.09.25 - 20:28 #8648), брошенная в пространство без относительно к кому-либо? Или здесь модер решил, что оскорбили Шамана? Или додумал что-то своё? Опять демонстрация пристрастий?
таноми52: Что нецензурного в слове "лжец", удалённом модератором в посте (Флуд и оффтопик (часть 9)Отправлено: 01.09.25 - 20:15 #8645)?
Цензурное слово не перестает быть оскорблением. Поэтому и откорректировали. Цитата:
таноми52: Почему удалена моя реплика (Флуд и оффтопик (часть 9)Отправлено: 01.09.25 - 20:28 #8648), брошенная в пространство без относительно к кому-либо?
Модератор решил, что есть нарушение пункта 2.2.9. Малосодержательную информацию, не несущую смысловой нагрузки или не относящуюся к теме дискуссии. Если вы высказались по поводу героя предыдущего видео, так надо было пояснить это. Ну и нецензурная лексика также присутствует, хоть и написана она английскими буквами. Цитата:
таноми52: Опять демонстрация пристрастий?
Рядом с вашим комментарием удален пост оппонента. Это тоже демонстрация пристрастий?
