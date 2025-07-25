НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Книга жалоб и предложений
Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45988
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.07.25 - 22:45
#7221
Что то не понял, кто удалил мой правдивый комментарий тут о голубях, о том, что есть такие фирмы по убийству и очищению от голубей тех этажей?

Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4619
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.07.25 - 23:23
#7222
Цитата:
111:
кто удалил мой правдивый комментарий тут о голубях

Настолько правдивый - //Утверждает жительница, Костаная//
Не, ну раз утверждает, то правда! :lol: 8-)
Т
Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2652
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.07.25 - 14:36
#7223
Цитата:
111:
Что то не понял, кто удалил мой правдивый комментарий тут о голубях, о том, что есть такие фирмы по убийству и очищению от голубей тех этажей?

В Инстаграм удалили? Напишите в директ. Ведущий аккаунта ответит вам.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45988
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.07.25 - 18:41
#7224
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Инстаграм удалили? Напишите в директ. Ведущий аккаунта ответит вам.

Хм..
Думал вы одна команда.
Там что, чужаки какие то?
Знать бы еще что такое директ..
Т
Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2652
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.07.25 - 09:23
#7225
Цитата:
111:
Думал вы одна команда.

Команда у нас одна. Но каждый отвечает за свое направление общей работы. Ведущий Инстаграм сам модерирует комментарии. Поэтому вопросы в первую очередь нужно адресовать ему. Через директ.
Что такое директ - читайте здесь, например
Ну и в случае несогласия с ответом или отсутствия ответа обращайтесь ко мне. Выясню и отвечу вам тоже.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45988
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.07.25 - 17:46
#7226
Цитата:
Тимур Гафуров:

Спасибо!
таноми52
таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4349
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.09.25 - 10:04
#7227
Вопросы к редакции: Что нецензурного в слове "лжец", удалённом модератором в посте (Флуд и оффтопик (часть 9)Отправлено: 01.09.25 - 20:15 #8645)?
Или здесь опять бьются за "честь" любимого пользователя, оболгавшего меня?
Почему удалена моя реплика (Флуд и оффтопик (часть 9)Отправлено: 01.09.25 - 20:28 #8648), брошенная в пространство без относительно к кому-либо? Или здесь модер решил, что оскорбили Шамана? Или додумал что-то своё?
Опять демонстрация пристрастий?
Т
Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2652
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.09.25 - 09:06
#7228
Цитата:
таноми52:
Что нецензурного в слове "лжец", удалённом модератором в посте (Флуд и оффтопик (часть 9)Отправлено: 01.09.25 - 20:15 #8645)?

Цензурное слово не перестает быть оскорблением. Поэтому и откорректировали.
Цитата:
таноми52:
Почему удалена моя реплика (Флуд и оффтопик (часть 9)Отправлено: 01.09.25 - 20:28 #8648), брошенная в пространство без относительно к кому-либо?

Модератор решил, что есть нарушение пункта
2.2.9. Малосодержательную информацию, не несущую смысловой нагрузки или не относящуюся к теме дискуссии.
Если вы высказались по поводу героя предыдущего видео, так надо было пояснить это.
Ну и нецензурная лексика также присутствует, хоть и написана она английскими буквами.
Цитата:
таноми52:
Опять демонстрация пристрастий?

Рядом с вашим комментарием удален пост оппонента. Это тоже демонстрация пристрастий?
таноми52
таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4349
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.09.25 - 12:56
#7229
Цитата:
Тимур Гафуров:
таноми52: Что нецензурного в слове "лжец", удалённом модератором в посте (Флуд и оффтопик (часть 9)Отправлено: 01.09.25 - 20:15 #8645)?

Цензурное слово не перестает быть оскорблением. Поэтому и откорректировали.


Понято. Всё-таки защита чести лжеца!
Т
Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2652
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.09.25 - 13:13
#7230
Цитата:
таноми52:
Понято. Всё-таки защита чести лжеца!

Защита правил сайта, которые обязательны для всех пользователей.
По поводу чести и достоинства - это в суд, пожалуйста.
