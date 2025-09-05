Отправлено: - 12:20

Сабыр:

Зачем дикарям это. А почему в советское время не было купающихся в фонтане в парках? Деградация общества на лицо..

Друзья, всем желаю удачного дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!Цитата:Над соблюдением культур-мультур, повсеместно следует работать. Вандалы в обласном центре, тёплые остановки зимой крушат и.т.д. Более девяти лет тому назад, вандалы нанесли урон декоративным дельфинам на набережной в г.Костанае, тогда подозревали, что они целостности дельфинов лишили, вернее повредили, тоже заметка НГ была.Процитирую, как обычно самого себя, пожалуйста (30.04.2016 г.):Kairat stayer: У Вас в Москве хоть скульптуры целые, одному персонажу только нос повредили, царапина небольшая, лошади у трех богатырей и дядя степа шикарные, пальмы вообще шик. У нас подозревают, что на набережной вандалы целостности дельфинов лишили, вернее повредили, заметка НГ недавно была.Подробнее здесь: