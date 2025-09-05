Рудничане сломали новый фонтан - использовали его для купаний и сушки одежды
Отправлено: 05.09.25 - 11:56
Фонтан открыли в День города, 23 августа, вместе расположенными там же физкультурно-оздоровительными комплексами "Сокол" и "Сарыбай". Спустя две недели новый фонтан пришлось закрыть на ремонт. Об этом сообщили вечером 4 сентября в акимате Рудного. Читать новость
Животные. Хотя... Если люди стирают в фонтане, это уже звоночек наверное...
Но люди да, планомерно превращаются в свиней. Раздражают приматы, которые стоят на светофоре, открывают дверь машины, и извергаются на дорогу. Или которые на входе в магазин - ХРХРХРХР-ТЬФУ, плюются, собирая остатки совести и интеллекта и прям на крыльцо. То, что раньше стыдливо прятали - на всеобщее, пусть все видят. Зато "государство нам должно", "где коммунальные службы" и так далее.
Но и власти не отстают - урн меньше, чем надо бы..
Сабыр: Зачем дикарям это. А почему в советское время не было купающихся в фонтане в парках? Деградация общества на лицо..
Над соблюдением культур-мультур, повсеместно следует работать. Вандалы в обласном центре, тёплые остановки зимой крушат и.т.д. Более девяти лет тому назад, вандалы нанесли урон декоративным дельфинам на набережной в г.Костанае, тогда подозревали, что они целостности дельфинов лишили, вернее повредили, тоже заметка НГ была.
Процитирую, как обычно самого себя, пожалуйста (30.04.2016 г.):
Kairat stayer: У Вас в Москве хоть скульптуры целые, одному персонажу только нос повредили, царапина небольшая, лошади у трех богатырей и дядя степа шикарные, пальмы вообще шик. У нас подозревают, что на набережной вандалы целостности дельфинов лишили, вернее повредили, заметка НГ недавно была.
