N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52488
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 01.09.25 - 10:30
Думаю, что на сегодня скорее уместно опасаться не «вочеловечивания» искусственного интеллекта, а обратного – роботизации и примитивизации человеческого интеллекта, сопряженной с обеднением языка.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28561
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 04.09.25 - 18:23
Цитата:
Карачун:
Без запроса, просто потому что это нравится в первую очередь самой железке, а уж потом может быть, но не обязательно, кому-то там ещё, не сочинит.

Без запроса она даже на шантаж способна. Выши сведения об ИИ безнадежно устарели, но я не собираюсь вас ни в чем переубеждать, мне это не интересно.

К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1758
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 04.09.25 - 22:06
Цитата:
maxsaf:
Давайте

Прикольно, да, не спорю. Когда тебе говорят про доказательство гипотезы Пуанкаре, которую "до того как" никто не знал какими методами доказывать, не знал можно ли вообще её доказать. А ты в ответ такой а вот ии решил задачки...на которые точно есть известный задающему ответ, которые решаются уже известными методами. Конечно это одно и то же. В итоге мы выяснили что компьютер работает быстрее чем мозг человека.
Относительно шантажа, там нет однозначного утверждения что в программу не была заложена защита от удаления или механизм стимулирующий использование продукта именно этой компании (а он на минуточку платный, почему бы и "да"), поэтому не могу ни восхититься, ни скептически рассмотреть эту статью. Строго говоря статья, как информационный объект, что называется "ни о чем", без предыстории суждение вынести невозможно.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28561
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 05.09.25 - 01:01
Цитата:
Карачун:
Когда тебе говорят про доказательство гипотезы Пуанкаре

Когда ИИ выйдет на такой уровень, вы уже будете в клетке сидеть в качестве питомца, и то, если очень повезет. Для этого надо быть хотя бы пушистым.

Цитата:
Карачун:
А ты в ответ такой а вот ии решил задачки..

Эти задачки уровня аспиранта. Ещё годик, и теоремы уровня "профессор" будет доказывать.

Цитата:
Карачун:
Относительно шантажа, там нет однозначного утверждения что в программу не была заложена защита от удаления

А в вас с рождения инстинкт самосохранения заложен, или он со временем появился?
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1758
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 05.09.25 - 08:50
Цитата:
maxsaf:
А в вас с рождения инстинкт самосохранения заложен, или он со временем появился?

С рождения. И зрачки от яркого света у меня сужаются с рождения, и в частности руки при контакте с острым или горячим объектом отдергиваются с рождения, и рвота и понос при наличии отравляющих веществ в жкт у меня с рождения, и реакция на громкие звуки, резкие запахи с рождения. В чем вопрос? Что потом я научаюсь заранее избегать ситуаций, которые гипотетически могут привести к разрушению тканей организма, да, с этим я не спорю. Но база-то вышеприведённая во мне есть с рождения.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28561
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 05.09.25 - 11:09
Цитата:
Карачун:
С рождения.

Намешали в кучу. Может вы ещё и на самолёте летать боитесь с рождения? Или темноты? Спор ни о чём.
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1758
Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 05.09.25 - 12:24
Цитата:
maxsaf:
Намешали в кучу

А что такое? Вот вам ссылка
Википедия
Там русским по белому написано " врождённый механизм не требующий обучения" ну как бы я ни при чем что вы пользуетесь терминами не обращая внимания на их определения. Набор безусловных рефлексов которые обеспечивают работу в частности инстинкта самосохранения я вам частично перечислил и да, они содержатся во мне с рождения. А дальше уже вопрос к антропику чего такого они заложили в свою программу что она, обучившись, ведет себя именно вот так, не исключу что тупо имитацию человеческого поведения, чему, кстати, на сайте программы есть косвенное подтверждение. Поскольку шантаж это ооочень частая модель поведения, не всегда очевидная но это ж программа у неё посторонних "мыслей" нету поэтому она его найдет везде где есть хотя бы самый малый намек на него, этот ии вполне мог решить что сейчас нужно действовать именно так. "Зачем? Да фиг его знает. Просто люди себя так ведут а я за ними повторяю." Что-то типа того. И опять же, я не утверждаю что было именно так, это лишь гипотетический возможный вариант.
