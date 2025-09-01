Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Отправлено: 01.09.25 - 10:30
Думаю, что на сегодня скорее уместно опасаться не «вочеловечивания» искусственного интеллекта, а обратного – роботизации и примитивизации человеческого интеллекта, сопряженной с обеднением языка. Читать новость
Прикольно, да, не спорю. Когда тебе говорят про доказательство гипотезы Пуанкаре, которую "до того как" никто не знал какими методами доказывать, не знал можно ли вообще её доказать. А ты в ответ такой а вот ии решил задачки...на которые точно есть известный задающему ответ, которые решаются уже известными методами. Конечно это одно и то же. В итоге мы выяснили что компьютер работает быстрее чем мозг человека. Относительно шантажа, там нет однозначного утверждения что в программу не была заложена защита от удаления или механизм стимулирующий использование продукта именно этой компании (а он на минуточку платный, почему бы и "да"), поэтому не могу ни восхититься, ни скептически рассмотреть эту статью. Строго говоря статья, как информационный объект, что называется "ни о чем", без предыстории суждение вынести невозможно.
maxsaf: А в вас с рождения инстинкт самосохранения заложен, или он со временем появился?
С рождения. И зрачки от яркого света у меня сужаются с рождения, и в частности руки при контакте с острым или горячим объектом отдергиваются с рождения, и рвота и понос при наличии отравляющих веществ в жкт у меня с рождения, и реакция на громкие звуки, резкие запахи с рождения. В чем вопрос? Что потом я научаюсь заранее избегать ситуаций, которые гипотетически могут привести к разрушению тканей организма, да, с этим я не спорю. Но база-то вышеприведённая во мне есть с рождения.
А что такое? Вот вам ссылка Википедия Там русским по белому написано " врождённый механизм не требующий обучения" ну как бы я ни при чем что вы пользуетесь терминами не обращая внимания на их определения. Набор безусловных рефлексов которые обеспечивают работу в частности инстинкта самосохранения я вам частично перечислил и да, они содержатся во мне с рождения. А дальше уже вопрос к антропику чего такого они заложили в свою программу что она, обучившись, ведет себя именно вот так, не исключу что тупо имитацию человеческого поведения, чему, кстати, на сайте программы есть косвенное подтверждение. Поскольку шантаж это ооочень частая модель поведения, не всегда очевидная но это ж программа у неё посторонних "мыслей" нету поэтому она его найдет везде где есть хотя бы самый малый намек на него, этот ии вполне мог решить что сейчас нужно действовать именно так. "Зачем? Да фиг его знает. Просто люди себя так ведут а я за ними повторяю." Что-то типа того. И опять же, я не утверждаю что было именно так, это лишь гипотетический возможный вариант.
