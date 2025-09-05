НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Рудничане сломали новый фонтан - использовали его для купаний и сушки одежды
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52488
Рудничане сломали новый фонтан - использовали его для купаний и сушки одежды
Отправлено: 05.09.25 - 11:56
Фонтан открыли в День города, 23 августа, вместе расположенными там же физкультурно-оздоровительными комплексами "Сокол" и "Сарыбай". Спустя две недели новый фонтан пришлось закрыть на ремонт. Об этом сообщили вечером 4 сентября в акимате Рудного.
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1769
Re: Рудничане сломали новый фонтан - использовали его для...
Отправлено: 05.09.25 - 11:56
#1
Зачем дикарям это. А почему в советское время не было купающихся в фонтане в парках? Деградация общества на лицо..
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1707
Re: Рудничане сломали новый фонтан - использовали его для...
Отправлено: 05.09.25 - 12:06
#2
Животные. Хотя... Если люди стирают в фонтане, это уже звоночек наверное...

Но люди да, планомерно превращаются в свиней. Раздражают приматы, которые стоят на светофоре, открывают дверь машины, и извергаются на дорогу. Или которые на входе в магазин - ХРХРХРХР-ТЬФУ, плюются, собирая остатки совести и интеллекта и прям на крыльцо. То, что раньше стыдливо прятали - на всеобщее, пусть все видят. Зато "государство нам должно", "где коммунальные службы" и так далее.

Но и власти не отстают - урн меньше, чем надо бы..
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7425
Re: Рудничане сломали новый фонтан - использовали его для...
Отправлено: 05.09.25 - 12:20
#3
Друзья, всем желаю удачного дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
Сабыр:
Зачем дикарям это. А почему в советское время не было купающихся в фонтане в парках? Деградация общества на лицо..


Над соблюдением культур-мультур, повсеместно следует работать. Вандалы в обласном центре, тёплые остановки зимой крушат и.т.д. Более девяти лет тому назад, вандалы нанесли урон декоративным дельфинам на набережной в г.Костанае, тогда подозревали, что они целостности дельфинов лишили, вернее повредили, тоже заметка НГ была.

Процитирую, как обычно самого себя, пожалуйста (30.04.2016 г.):

Kairat stayer: У Вас в Москве хоть скульптуры целые, одному персонажу только нос повредили, царапина небольшая, лошади у трех богатырей и дядя степа шикарные, пальмы вообще шик. У нас подозревают, что на набережной вандалы целостности дельфинов лишили, вернее повредили, заметка НГ недавно была.

Подробнее здесь:
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1758
Рудничане сломали новый фонтан - использовали его для купаний и сушки одежды
Отправлено: 05.09.25 - 12:36
#4
Дааа! Рудничане справились! Молодцы!!! Не ударили в грязь лицом!
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
185
Re: Рудничане сломали новый фонтан - использовали его для...
Отправлено: 05.09.25 - 12:43
#5
Цитата:
Зачем дикарям это. А почему в советское время не было купающихся в фонтане в парках? Деградация общества на лицо..

Источник:
Как это не Было. Купались. Даже в фильмах показывали. Может просто коммуникации и конструкции фонтанов попрочнее были
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1707
Рудничане сломали новый фонтан - использовали его для купаний и сушки одежды
Отправлено: 05.09.25 - 12:52
#6
Цитата:
71422:
попрочнее были

Раньше госзакупок не было) раньше навека делали, а сейчас - что подешевле да похуже...
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16862
Рудничане сломали новый фонтан - использовали его для купаний и сушки одежды
Отправлено: 05.09.25 - 12:53
#7
Ребята это не фонтаны. Это убогость. В очередной раз убеждаюсь что есть проблемы у строителей. Нету современного вкуса к архитектуре, к дизайну.
Лепят без души.

По гуглите какие сегодня во всем мире строят фонтаны. Глаз не оторвешь.

Мало того что не красивый, но и не качественный. :-x

[Исправлено: Vit, 05.09.2025 - 12:55]
