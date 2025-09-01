Отправлено: - 01:01

Карачун:

Когда тебе говорят про доказательство гипотезы Пуанкаре

Карачун:

А ты в ответ такой а вот ии решил задачки..

Карачун:

Относительно шантажа, там нет однозначного утверждения что в программу не была заложена защита от удаления

Цитата:Когда ИИ выйдет на такой уровень, вы уже будете в клетке сидеть в качестве питомца, и то, если очень повезет. Для этого надо быть хотя бы пушистым.Цитата:Эти задачки уровня аспиранта. Ещё годик, и теоремы уровня "профессор" будет доказывать.Цитата:А в вас с рождения инстинкт самосохранения заложен, или он со временем появился?