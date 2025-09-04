Отправлено: - 20:25





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=57115 Еще хотел бы отметить, что часть жалоб горожан была на те маршруты, которые не подлежали оптимизации.Источник:

Цитата:о кака в жкх не анализировали риски что при увеличении интервала одних популярных маршрутов народ автоматически будет бежать на другие лишь бы успеть на работу?в итоге я жду к примеру 3 , она не приходит во время я сажусь на 13 и так со мной подумали все ждущие ту тройку и в итоге 13 весь битком.когда вы гдето урезаете будет так или иначе страдать весь городопять же непонятно почему урезали 25 а идущий примерно по тому же маршруту 38 нет? это еще и два разных ИП вроде? тогда совсем подозрительно становится, почему один остался без пассажиров а другой битком стал и увеличил еще количество автобусов?то что ваш эксперимент пришелся на начало учебного года вообще то тут только вина аналитиков акиматанадо было летом это делать тогда бы действительно сильно бы никто не заметил, а когда в город понаехало тысячи студентов еще и школота и детсадовцы с родителями начали кататься то сесть вообще некудавообщем эксперимент пока неудачный