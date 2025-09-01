Отправлено: - 23:50

Карачун:

я так и сказал - вопросы к дол....м, то есть к людям. к железке какие претензии, или ожидания от неё...сверхестественые?

Цитата:Именно так, ожидания сверхъестественные. У автомобиля, который едет без водителя, есть задачи данные им разработчиками. К примеру, одна задача - сохранить жизнь пассажиру, другая задача - сохранить жизнь пешеходам, и суммарный риск должен быть минимальный. Задачи поставлены правильно, к разработчикам вопросов нет. Но что если возникнет ситуация, когда пешеход выбежит на дорогу, и вариантов будет только два - сбить, или свернуть в бетонную стену. Тогда ИИ будет считать вероятности, сравнивать статистику, учитывая скорость, погоду, то место, где сидит пассажир, возможно возраст, и много чего ещё, (например состояние здоровья пассажира). Случится так что в похожих ситуациях поступит диаметрально противоположно. И разработчики не смогут объяснить, почему один раз машина поступила так, другой раз - по другому. Будет слишком много переменных, которые обычному человеку просчитать невозможно. Мажор однозначно собьёт пешехода, даже обвешавшись подушками безопасности, и это будет легко объяснить. Самоотверженный водитель выберет бетонную стену, даже если риск его собственной смерти будет выше, чем риск смерти пешехода, нерациональное поведение свойственно людям. Как поступит машина - сложно предсказать, но это будет максимально рационально.