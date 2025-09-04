НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Нужно ли вообще костанайской медицине здание детской больницы? - Глава облздрава ответил на вопрос «НГ»
 
 
NG.kz
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52484
Нужно ли вообще костанайской медицине здание детской больницы? - Глава облздрава ответил на вопрос «НГ»
Отправлено: 04.09.25 - 17:18
Новый руководитель управления здравоохранения Еркебулан БАЯЗИТОВ провел пресс-конференцию. Журналисты традиционно интересовались судьбой областной детской больницы, в которой уже пять лет не может завершиться капитальный ремонт. Что с ней сейчас?
Гога
§ Гога
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12188
Re: Нужно ли вообще костанайской медицине здание детской...
Отправлено: 04.09.25 - 17:18
#1
----За пять лет не решить этот вопрос ??? Уму непостижимо :-x
vofkakst
Регистрация:
22.06.15
Сообщений: 1702
1702
Re: Нужно ли вообще костанайской медицине здание детской...
Отправлено: 04.09.25 - 17:32
#2
На карандаш его. И управление строительства
Михаил
§ Михаил
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений: 341
341
Re: Нужно ли вообще костанайской медицине здание детской...
Отправлено: 04.09.25 - 17:50
#3
А давайте сделаем фонтанарий... И из 23 школы с бассейна все оборудование с больницы уберем, может хоть бассейн заработает..
