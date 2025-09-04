НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
"Если НДС поднимут, таксисты останутся без работы": что говорят эксперты
 
 
"Если НДС поднимут, таксисты останутся без работы": что говорят эксперты
04.09.25 - 09:56
Представитель ассоциации подчеркнул, что увеличение налоговой ставки на 40 процентов создаст сразу несколько проблем. Водители, по его мнению, потеряют смысл работать, поскольку их доходы существенно сократятся.
рихард
Re: "Если НДС поднимут, таксисты останутся без работы": что...
04.09.25 - 09:56
а этот министр думает возобновить железнодорожное сообщение в Челябинск, Екатеринбург и далее? Долго еще они там вату катать будут?
абике
Re: "Если НДС поднимут, таксисты останутся без работы": что...
04.09.25 - 13:55
Опять таксопорочный бизнес плачет, что ходит в одних дырявых носках, создавая проблему гос-ву, со своей якобы бедности из-за НДС, который никто ранее не платил, ссылаясь на иностранные капиталистические гос-ва, которые за неуплату налога судят как преступников, не жалея никого, даже руководство стран! Этот бизнес дело добровольное, никто силком никого не тащил, и гос-во не папа и мама и никому помогать, особенно бизнесу не станет, чтобы не породить бурю в стакане! Бизнес существует и поныне, только будут под пристальным вниманием населения и правоохранительных органов будет платить налоги, которые ранее не платили, со ссылками на бедность! И никто из них с голоду еще не умер!
vofkakst
Re: "Если НДС поднимут, таксисты останутся без работы": что...
04.09.25 - 15:06
Цитата:
абике:

Меня всегда удивляет ваша страстная защита любой инициативы сверху.
Вы думаете, какие суммы удержаний присутствуют помимо НДС? В нашей стране просто становится невыгодно открывать свое дело - налоги, сборы, пошлины и прочее. Около половины средств уходит в бюджет. А ведь еще есть и кредиты, и семьи которые хотят есть, и дети, которым нужна игрушка.

Мы всегда оглядываемся на другие страны, но не там, где надо. В ряде стран нет пенсионного фонда. Где-то плату за проезд на слушаниях утверждают. У нас же что? Налог: +40%. А чё, хочешь зарабатывать - плати больше. Нормальный подход?
Vit
"Если НДС поднимут, таксисты останутся без работы": что говорят эксперты
04.09.25 - 15:13
Цитата:
vofkakst:
Он ИИ пользуется. Видно же что робот пишет а не человек.)

Цитата:
абике: И никто из них с голоду еще не умер!

Ну и катать на своём личном автомобиле не кто не будет за 100 т, как автобусы. Субсидий нема. А сколько роликов в инете гуляет. Сколько среди клиентов свиней, хамов, кидальшиков. Тяжелая у них работка.
