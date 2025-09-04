Re: Новые банкноты выпустят в обращение в Казахстане

Отправлено: - 14:43

формально — защита и удобство, фактически — собрать «спрятанные» деньги, почистить денежную массу и укрепить доверие к тенге.

Основные причины: Защита от подделок. Самая частая официальная версия. Чем сложнее защита (водяные знаки, голограммы, спецчернила, новые материалы), тем труднее их подделывать. Обычно каждые 10–15 лет банкноты обновляют именно по этой причине. Имидж и символика. Новый дизайн подчеркивает суверенитет, культурные достижения или политические приоритеты страны. Например, добавляют новые портреты, памятники, важные события. Удобство и унификация. Иногда меняют размеры купюр, чтобы они лучше отличались друг от друга (особенно для людей с нарушением зрения) или подходили под новые банкоматы и кассовую технику. Переход к новой валютной серии. Когда старые деньги постепенно выводят из обращения, новые серии становятся основными. Это помогает «обновить» денежную массу.Скрытые экономические мотивы.Иногда обновление банкнот стимулирует население «вытаскивать» деньги из «подушек» и тайников, чтобы их обменять. Особенно если вводится ограниченный срок для замены. Это помогает: сократить теневой оборот, «обелить» наличные сбережения, снизить инфляционное давление (часть денег так и не приносят, и они автоматически «сгорают»). Прямо объявлять такую цель власти, конечно, не будут — скажут про «современный дизайн и защиту». Но в реальности обновление банкнот почти всегда имеет ещё и фискальный, и психологический эффект.