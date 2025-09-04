НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Новые банкноты выпустят в обращение в Казахстане
"В четвёртом квартале 2025 года в обращение поступят банкноты номиналом 500 тенге нового образца, а в 2026 году — банкноты номиналом 20 000 тенге", - сообщили в Нацбанке. Посмотрите, как они выглядят.
Дурачье! Дайте хоть к "предыдущим новым" деньгам привыкнуть! Не успеешь одни запомнить - уже новые штампуют.

Ёлки-палки, в стране больше проблем других нет? Коррупцию мы искоренили, дипломы наши во всем мире котируются, безработицы у нас нет, газ и вода есть у 100% семей? Люди продукты в рассрочку уже берут, а вы все деньгу новую рисуете.ну зачем это все, если вы продвигаете безналичные расчеты? Лучше бы проработали над вопросом весомости нашей валюты! Чтобы она окрепла и была конкурентоспособной!
формально — защита и удобство, фактически — собрать «спрятанные» деньги, почистить денежную массу и укрепить доверие к тенге.
Основные причины: Защита от подделок. Самая частая официальная версия. Чем сложнее защита (водяные знаки, голограммы, спецчернила, новые материалы), тем труднее их подделывать. Обычно каждые 10–15 лет банкноты обновляют именно по этой причине. Имидж и символика. Новый дизайн подчеркивает суверенитет, культурные достижения или политические приоритеты страны. Например, добавляют новые портреты, памятники, важные события. Удобство и унификация. Иногда меняют размеры купюр, чтобы они лучше отличались друг от друга (особенно для людей с нарушением зрения) или подходили под новые банкоматы и кассовую технику. Переход к новой валютной серии. Когда старые деньги постепенно выводят из обращения, новые серии становятся основными. Это помогает «обновить» денежную массу.Скрытые экономические мотивы.Иногда обновление банкнот стимулирует население «вытаскивать» деньги из «подушек» и тайников, чтобы их обменять. Особенно если вводится ограниченный срок для замены. Это помогает: сократить теневой оборот, «обелить» наличные сбережения, снизить инфляционное давление (часть денег так и не приносят, и они автоматически «сгорают»). Прямо объявлять такую цель власти, конечно, не будут — скажут про «современный дизайн и защиту». Но в реальности обновление банкнот почти всегда имеет ещё и фискальный, и психологический эффект.
