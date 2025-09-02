НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Эл-починно
10.06.22
4619
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.25 - 21:07
Цитата:
Kairat stayer:
В.Лепехин чётко разъяснил


Не вижу противоречий. это и так понятно, как ясный день. 8-) :lol:
Цитата:
Kairat stayer:
Ранее на форуме сказочники говорили, что ЕС не будет принимать Украину в свой состав.


И не примут, как говорил один неназванный Нострадамус. Трамп к Европе отношения не имеет, так же как и принятию решений в Европе. 8-)
maxsaf
27.05.18
28554
Форумная эклектика
Отправлено: 02.09.25 - 21:27
Цитата:
Эл-починно:
И не примут

Скорее всего не примут. Ценные ресурсы отписаны штатам, больше там ничего полезного для Европы. А ведь могли быть частью союза с Белоруссией и Россией. Оптимальная версия СССР, без лишних республик.
Kairat stayer
28.05.18
7424
Форумная эклектика
Отправлено: 03.09.25 - 10:10
Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю спокойного и хорошего дня, мира, радости, добра и пусть день будет наполнен полезными новостями!

Цитата:
Эл-починно:
И не примут, как говорил один неназванный Нострадамус. Трамп к Европе отношения не имеет, так же как и принятию решений в Европе.


Будем далее наблюдать за развитием событий.

Как отметил выше, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изменил позицию и согласился отказаться от вето на вступление Украины в ЕС после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По данным источников, уже в ближайшее время Киеву и Кишиневу может быть предоставлен «переговорный кластер», что приблизит запуск переговоров о членстве.

Получается Виктор Орбан снял вето, процесс вступления разблокирован. Это открывает путь к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. В ближайшие месяцы ЕС может объявить о начале переговоров по «переговорным кластерам» (тематические блоки - экономика, правосудие, безопасность и.т.д.). Сам процесс конечно займёт годы, но политически это - важный сигнал поддержки Украины, ЕС постарается ускорить первые этапы, чтобы укрепить проевропейский курс Киева и показать реальную перспективу членства 8-) 8-) 8-)

Kairat stayer
28.05.18
7424
Форумная эклектика
Отправлено: 03.09.25 - 10:13
Цитата:
Эл-починно:
Не вижу противоречий. это и так понятно, как ясный день.


Не может быть такого, ранее вы по другому говорили :lol: :lol: :lol:

Kairat stayer
28.05.18
7424
Форумная эклектика
Отправлено: 03.09.25 - 10:59
Цитата:
maxsaf:
Скорее всего не примут. Ценные ресурсы отписаны штатам, больше там ничего полезного для Европы. А ведь могли быть частью союза с Белоруссией и Россией. Оптимальная версия СССР, без лишних республик.


Вы не перестаёте меня удивлять!

Логика железная: Ресурсов нет, а дотационная республика России всё равно нужна. Это как покупать пустой сундук, лишь бы числился в хозяйстве!

По вашему договора с США подписаны, последние же не отказываются от ресурсов. При этом, если российский телевизор смотреть, нарративы такие: Скоро дожмём, а если война будет идти до бесконечности, сколько она может продолжаться, в настоящее время никто не знает.

Невольно вспоминается пьеса Антона Павловича Чехова «Три сестры», про трёх сестёр из семьи Прозоровых, живших в провинциальном русском городке. Где описываются скука и застой провинциальной жизни, несбыточные мечты (особенно о Москве, как символе счастья), утрате смысла и надежды. Ассоциация с «тремя сестрами» в политическом контексте появилась уже в наше время, как удобный образ для пропаганды о едином народе, помнится тут сказочники говорили, что - Россия, Беларусь и Украина - это три сестры :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
28.05.18
7424
Форумная эклектика
Отправлено: 03.09.25 - 11:25
Цитата:
maxsaf:
Скорее всего не примут. Ценные ресурсы отписаны штатам, больше там ничего полезного для Европы. А ведь могли быть частью союза с Белоруссией и Россией. Оптимальная версия СССР, без лишних республик.


Цитата:
Kairat stayer:
Невольно вспоминается пьеса Антона Павловича Чехова «Три сестры», про трёх сестёр из семьи Прозоровых, живших в провинциальном русском городке. Где описываются скука и застой провинциальной жизни, несбыточные мечты (особенно о Москве, как символе счастья), утрате смысла и надежды. Ассоциация с «тремя сестрами» в политическом контексте появилась уже в наше время, как удобный образ для пропаганды о едином народе, помнится тут сказочники говорили, что - Россия, Беларусь и Украина - это три сестры


maxsaf
27.05.18
28554
Форумная эклектика
Отправлено: 04.09.25 - 02:29
Цитата:
Kairat stayer:
Нет необходимости самого себя цитировать.

А что так сразу и нет? :lol:

Kairat stayer
28.05.18
7424
Форумная эклектика
Отправлено: 04.09.25 - 10:50
Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и прекрасного настроения!

Цитата:
maxsaf:
А что так сразу и нет?


Думал, что сегодня не буду никого цитировать, в том числе и самого себя.

Но придётся процитировать Владимира Анатольевича Лепехина - российского социолога, политолога, журналиста, политического деятеля, основателя и генерального директора Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза ЕАЭС (с 2010 г.) - который выше чётко разъяснил, что Китай использует ШОС как инструмент расширения своего влияния не только в Евразии, но и в мировой системе. В его словах «глобальные Север, Восток и Юг» — это образное описание того, что Китай претендует на роль центра притяжения для развивающихся стран...

В прикреплённом видео, поста за №1647 В.А.Лепехин с сожалением говорит, дословно цитирую, что мы - на подпевках (Кто не разбирается - это один из бэк-вокалистов, а не основной солист. Из форумчан, только Карачун, как я понял в этих терминах хорошо разбирается), у более весомых стран, а могли бы быть, говоря метафорически солистом.

На счёт, фото - манипулятивное (С целю влияния на граждан для достижения своих интересов, часто без их ведома. В основном на такую уловку попадаются граждане владеющие интеллектом и эрудицией на уровне Шарикова, я называю таких людей - глубинным народом) :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
28.05.18
7424
Форумная эклектика
Отправлено: 04.09.25 - 11:06
Реальность такова, у Китая вторая экономика в мире, у Индии отмечается взрывной рост экономики, у Турции свои региональные амбиции. У великих россиян, пока санкции, падение технологий и рынка сбыта сырья, кредиты хотят брать в юанях, технологии и комплектующие просят у Китая, даже гражданские самолёты свои собрать не могут без иностранных деталей и.т.д. Выше про Индию и Китай речь вели, они, если война продолжится, тогда будут пользоваться этим, скупая по скидкам сырьё. Проклятые для некоторых Запад и США санкции снимать не торопятся, последние хотят остановить войну, а Европа вооружается и развивает ВПК. Будем наблюдать за развитием событий :lol: :lol: :lol:
maxsaf
27.05.18
28554
Форумная эклектика
Отправлено: 04.09.25 - 11:09
Цитата:
Kairat stayer:
Будем наблюдать за развитием событий

Ну а чё вам ещё остаётся, повлиять то никак уже не можете. Уже санкции все, какие возможно ввели, а толку нет. Теперь только ждать и наблюдать остаётся. :lol:
Kairat stayer
28.05.18
7424
Форумная эклектика
Отправлено: 04.09.25 - 11:10
Когда на фото улыбаются, это ещё не значит, что уважают, в политике важнее, кто диктует правила, а диктует их в настоящее время в ШОС Китай. На мой взгляд, не следует путать дружеское фото с реальной расстановкой сил. Как отметил выше, фоточки с надписями - для глубинного народа, пропаганда. Те, кто хоть немного разбирается, понимают это :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
28.05.18
7424
Форумная эклектика
Отправлено: 04.09.25 - 11:14
Цитата:
maxsaf:
Ну а чё вам ещё остаётся, повлиять то никак уже не можете. Уже санкции все, какие возможно ввели, а толку нет. Теперь только ждать и наблюдать остаётся.


Ну и вы будете наблюдать, как и мы, всё ещё впереди, запасайтесь поп корном, а американцы солёной закуской, которую мы будем производить для них (Они инвестируют более 300 млн. долларов США), вчера отмечал :-P :-P :-P
