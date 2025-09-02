Отправлено: - 10:10

И не примут, как говорил один неназванный Нострадамус. Трамп к Европе отношения не имеет, так же как и принятию решений в Европе.

Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю спокойного и хорошего дня, мира, радости, добра и пусть день будет наполнен полезными новостями!Цитата:Будем далее наблюдать за развитием событий.Как отметил выше, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изменил позицию и согласился отказаться от вето на вступление Украины в ЕС после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По данным источников, уже в ближайшее время Киеву и Кишиневу может быть предоставлен «переговорный кластер», что приблизит запуск переговоров о членстве.Получается Виктор Орбан снял вето, процесс вступления разблокирован. Это открывает путь к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. В ближайшие месяцы ЕС может объявить о начале переговоров по «переговорным кластерам» (тематические блоки - экономика, правосудие, безопасность и.т.д.). Сам процесс конечно займёт годы, но политически это - важный сигнал поддержки Украины, ЕС постарается ускорить первые этапы, чтобы укрепить проевропейский курс Киева и показать реальную перспективу членства