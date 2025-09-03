НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает по новым правилам и собирает жалобы жителей Костаная
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52478
8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает по новым правилам и собирает жалобы жителей Костаная
Отправлено: 03.09.25 - 22:06
Вступили в силу требования акимата Костаная о сокращении количества автобусов на 14 маршрутах. И в тот же день в редакцию «НГ» стали поступать жалобы: люди опаздывают, толпятся в салоне, а автобусы иной раз и вовсе не могут вместить в себя всех желающих.
Читать новость

v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1698
8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает по новым правилам и собирает жалобы жителей Костаная
Отправлено: 04.09.25 - 09:50
#15
И вообще - раньше в городе были троллейбусы - растеряли. Хотя с уровнем надежности нашей энергосистемы, в виде ежедневного отключения целых районов...
Раньше были маршрутки - газели. Может пора их вернуть? Тогда все будут довольны - кто не хочет давиться в "рюкзаке на 23 пассажира" - чуть дороже, зато быстро и без дискомфорта.
Vit
Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16858
8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает по новым правилам и собирает жалобы жителей Костаная
Отправлено: 04.09.25 - 10:07
#16
Цитата:
71422: Так что если что то пишите немного надо думать
Ну хорошо. Вот моё мнение. Бизнес есть бизнес. Сельхозники что то выращивают, продают в том числе на Запад. Развивают экономику. Там хоть есть логика

Автобус не че не производит. С какого там субсидии? Это комерческий транспорт а не государственный (Ну так сложилось) и проезд должен быть тоже комерческий. Незнаю 150 или 200 или 300. Соответственно и интервал будет тогда нормальный.
Как выше другие писали с какого мои налоги уходят на субсидии что б кто то за 100 т ездил на работу.
Некоторые выкуривают пачку сигарет в день на 1000 тенге и вечером бутылку пива на с экономленые деньги благодаря субсидиям)

Справедливости ради, субсидии были бы полезны только для детей-бесплатный проезд и школьникам до 9 класса. Родителям тяжело, верю. Инвалидам конечно Всё точка.
Остальным не вижу смысла.

Давайте добринцову субсидии
Таксистам субсидии.
И Мне субсидии, я че лысый, тоже перевозки же. ;-)
Добринцофф
Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10390
8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает по новым правилам и собирает жалобы жителей Костаная
Отправлено: 04.09.25 - 10:16
#17
Цитата:
abaika95:
А почему я должен со своих налогов которые ушли на субсидии автоперевозчикам должен ездить как килька в банке?

А я вообще на автобусе не езжу,но при этом с моих налогов субсидируется проезд другим,с какого хрена интресно,я против.
Цитата:
abaika95:
Может вообще отменить субсидии, разрешить допуск на рынок маршрутных бусиков которые резко собьют цену убрать всех этих монополистов брунеров итд и тогда посмотрим кому выгоден этот бизнес.

Абсолютно согласен,пустите всех желающих ИПшников на маршрут и всё само собой заработает.

[Исправлено: Добринцофф, 04.09.2025 - 11:34]
