Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает по новым правилам и собирает жалобы жителей Костаная
8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает по новым правилам и собирает жалобы жителей Костаная
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 238, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 237
|Зарегистрированные пользователи: Тимур Гафуров
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать