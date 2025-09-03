Отправлено: - 10:07

71422: Так что если что то пишите немного надо думать

Цитата:Ну хорошо. Вот моё мнение. Бизнес есть бизнес. Сельхозники что то выращивают, продают в том числе на Запад. Развивают экономику. Там хоть есть логикаАвтобус не че не производит. С какого там субсидии? Это комерческий транспорт а не государственный (Ну так сложилось) и проезд должен быть тоже комерческий. Незнаю 150 или 200 или 300. Соответственно и интервал будет тогда нормальный.Как выше другие писали с какого мои налоги уходят на субсидии что б кто то за 100 т ездил на работу.Некоторые выкуривают пачку сигарет в день на 1000 тенге и вечером бутылку пива на с экономленые деньги благодаря субсидиям)Справедливости ради, субсидии были бы полезны только для детей-бесплатный проезд и школьникам до 9 класса. Родителям тяжело, верю. Инвалидам конечно Всё точка.Остальным не вижу смысла.Давайте добринцову субсидииТаксистам субсидии.И Мне субсидии, я че лысый, тоже перевозки же.