8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает по новым правилам и собирает жалобы жителей Костаная
Отправлено: 03.09.25 - 22:06
Вступили в силу требования акимата Костаная о сокращении количества автобусов на 14 маршрутах. И в тот же день в редакцию «НГ» стали поступать жалобы: люди опаздывают, толпятся в салоне, а автобусы иной раз и вовсе не могут вместить в себя всех желающих. Читать новость
Еще раз, всех кто принимает такие решения и ставит подписи, законодательно обязать ездить на работу в общественном транспорте в течении 1 года. Иначе почему слуги народа, пользуясь личными авто, принимают законы, которые навлекают большие неудобства для пользователей общественного транспорта? Из высоких кабентов к простым людям относятся как к холопам.
maxsaf: Так есть же, такси это коммерческий транспорт, автобусы - социальный.
Нет,такси-это не то,допустим на такси из ЗТБ в центр города примерно 1500тнг,а на коммерческом автобусе пускай будет 300-350,на социальном 100тнг,но социальный ходит раз в час,а коммерческий постоянно,причём коммерческий-это не огромный автобус-гармошка, а небольшой бус 15-18 мест. Тем самым можно убить два зайца,выбор у человека есть,хочешь быстро и с комфортом заплати больше,хочешь сэкономить выходи на остановку в назначенное время и езжай за 100тнг
народ для акиматовцев-это как подопытные кролики. Ставят эксперименты на людях и наблюдают со своих кабинетов, может даже и хихикая при этом. Могли хотя бы утром и вечером оставить прежний график, а днем экономить. Люди опаздывают на работу , нервы с утра уже взвинчены. А работодателям фиолетово почему опаздал.
Вышли в 8 утра, автобусы ходят каждые 15-20 минут как и было всегда Сели на остановке где больше всего студентов и на центре салон немного освободился
А раньше как-то по другому было? Всегда с утра автобусы были забиты под завязку учитывая что приехали студенты и куча школьников едет ещё.
Чтобы проанализировать изменения надо в 1 час дня сесть в автобус Ведь изначально интервал изменили чтобы в обед автобусы полупустые не ходили.Цитата:
Добринцофф: Сделайте комерческие автобусы и социальные,пусть у человека будет выбор хочешь побыстрее и с комфортом заплати,нет денег жди социальный будешь ехать как килька в банке зато дёшево.
А почему я должен со своих налогов которые ушли на субсидии автоперевозчикам должен ездить как килька в банке? Не маленькие суммы там так то. Может вообще отменить субсидии, разрешить допуск на рынок маршрутных бусиков которые резко собьют цену убрать всех этих монополистов брунеров итд и тогда посмотрим кому выгоден этот бизнес.
Не в беспомощности дело. Люди, которые и ездят на автобусах - то только заказных, с журналистами, для фотоотчета - решают судьбу жителей целого города. Город застраивают, население растет - автобусы стали в 3 раза меньше, комфорт просел ниже некуда, теперь еще и интервал увеличивают. Учебный год начался! А важному дяде в дорогом костюме, проезжающему мимо забитых остановок на казенном крузаке с водителем и климат-контролем этого не видно. Дальше своего носа видеть не хотим, но власть покажем. Жестко Брунер обидел, вон какой истеричный ход...
Вот когда он с месяцок поездит на автобусе - поймёт какую чушь он сотворил. Прикрываться экономией бюджета - просто смешно. Обиделся просто сильно)))
Я тоже пешком люблю ходить. Как вы себе представляете С КЖБИ или КСК в центр идти пешком. Дойти то не проблема, но потом необходимо принять душ, если ты себя уважаешь и коллег и еще по многим причинам и немного отдохнуть. Так что если что то пишите немного надо думать , не уподобляйтесь чиновникам , принимающих некоторые решения, противоречащие здравому смыслу. И еще. Так получается что у нас в стране люди работающие в основном ездят на работу на личном транспорте или на автобусе , так для сведения
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать