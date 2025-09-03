НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает по новым правилам и собирает жалобы жителей Костаная
 
 
8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает по новым правилам и собирает жалобы жителей Костаная
Отправлено: 03.09.25 - 22:06
Вступили в силу требования акимата Костаная о сокращении количества автобусов на 14 маршрутах. И в тот же день в редакцию «НГ» стали поступать жалобы: люди опаздывают, толпятся в салоне, а автобусы иной раз и вовсе не могут вместить в себя всех желающих.
Читать новость

Re: 8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает...
Отправлено: 03.09.25 - 22:06
Отправлено: 03.09.25 - 22:06
Еще раз, всех кто принимает такие решения и ставит подписи, законодательно обязать ездить на работу в общественном транспорте в течении 1 года. Иначе почему слуги народа, пользуясь личными авто, принимают законы, которые навлекают большие неудобства для пользователей общественного транспорта? Из высоких кабентов к простым людям относятся как к холопам.
Re: 8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает...
Отправлено: 03.09.25 - 23:05
Отправлено: 03.09.25 - 23:05
В утренние часы и в часы "ПИК" акимату обязать "партнеров" подавать населению длинные автобусы, в народе называемые "гармошки" и все устаканится!
Re: 8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает...
Отправлено: 04.09.25 - 00:06
Отправлено: 04.09.25 - 00:06
Сделайте комерческие автобусы и социальные,пусть у человека будет выбор хочешь побыстрее и с комфортом заплати,нет денег жди социальный будешь ехать как килька в банке зато дёшево.
Отправлено: 04.09.25 - 00:15
Сделайте комерческие автобусы и социальные,пусть у человека будет выбор хочешь побыстрее и с комфортом заплати,нет денег жди социальный будешь ехать как килька в банке зато дёшево.

Так есть же, такси это коммерческий транспорт, автобусы - социальный. Вы же не делите социальный хлеб на "супер социальный" и "просто социальный."
Отправлено: 04.09.25 - 01:06
Так есть же, такси это коммерческий транспорт, автобусы - социальный.

Нет,такси-это не то,допустим на такси из ЗТБ в центр города примерно 1500тнг,а на коммерческом автобусе пускай будет 300-350,на социальном 100тнг,но социальный ходит раз в час,а коммерческий постоянно,причём коммерческий-это не огромный автобус-гармошка, а небольшой бус 15-18 мест.
Тем самым можно убить два зайца,выбор у человека есть,хочешь быстро и с комфортом заплати больше,хочешь сэкономить выходи на остановку в назначенное время и езжай за 100тнг
Отправлено: 04.09.25 - 01:40
Тем самым можно убить два зайца

Вы в итоге получите бунт под окнами акимата ))
Отправлено: 04.09.25 - 06:38
получите бунт под окнами акимата

Акимат сам провоцирует кстати. Проверяя тем самым реакцию населения.

Интересно, они вообще читают, что люди думают??
Re: 8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает...
Отправлено: 04.09.25 - 08:44
народ для акиматовцев-это как подопытные кролики. Ставят эксперименты на людях и наблюдают со своих кабинетов, может даже и хихикая при этом. Могли хотя бы утром и вечером оставить прежний график, а днем экономить. Люди опаздывают на работу , нервы с утра уже взвинчены. А работодателям фиолетово почему опаздал.
Re: 8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает...
Отправлено: 04.09.25 - 09:25
Как в старом анекдоте:
-У вас ученые есть?
-Нет, а что?
-Они хотя бы на зверушках сначала свои опыты провели...

Людей за зверушек давно стало нормой держать.. Еще что- НДС новый впереди и Налоговый кодекс. То-то поулыбаемся сквозь зубы....
Отправлено: 04.09.25 - 09:29
У нас просто люди безпомощные стали. Даже если надо один квартал пройти они все равно автобус ждут)

А ведь выбор большой. Такси
Велосипед
Самокат
Пешком.

Я люблю пешком ходить иногда десятки км наматываю.
И велосипеда не стыжусь тоже могу десятки км накрутить)
Отправлено: 04.09.25 - 09:33
Пассажиры вы ещё не догадались для чего этот цирк?)
Да просто проезд подымут скоро.

Схема почти одинаковая (одна наверно инструкция) как и топливо. Сначало дефицит мутят и через месяц подымает цену)
Re: 8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает...
Отправлено: 04.09.25 - 09:40
Какой-то странный репортаж

Вышли в 8 утра, автобусы ходят каждые 15-20 минут как и было всегда
Сели на остановке где больше всего студентов и на центре салон немного освободился

А раньше как-то по другому было? Всегда с утра автобусы были забиты под завязку учитывая что приехали студенты и куча школьников едет ещё.

Чтобы проанализировать изменения надо в 1 час дня сесть в автобус
Ведь изначально интервал изменили чтобы в обед автобусы полупустые не ходили.Цитата:
Добринцофф:
Сделайте комерческие автобусы и социальные,пусть у человека будет выбор хочешь побыстрее и с комфортом заплати,нет денег жди социальный будешь ехать как килька в банке зато дёшево.

А почему я должен со своих налогов которые ушли на субсидии автоперевозчикам должен ездить как килька в банке? Не маленькие суммы там так то. Может вообще отменить субсидии, разрешить допуск на рынок маршрутных бусиков которые резко собьют цену убрать всех этих монополистов брунеров итд и тогда посмотрим кому выгоден этот бизнес.
Отправлено: 04.09.25 - 09:41
У нас просто люди безпомощные стали

Не в беспомощности дело. Люди, которые и ездят на автобусах - то только заказных, с журналистами, для фотоотчета - решают судьбу жителей целого города.
Город застраивают, население растет - автобусы стали в 3 раза меньше, комфорт просел ниже некуда, теперь еще и интервал увеличивают. Учебный год начался! А важному дяде в дорогом костюме, проезжающему мимо забитых остановок на казенном крузаке с водителем и климат-контролем этого не видно. Дальше своего носа видеть не хотим, но власть покажем. Жестко Брунер обидел, вон какой истеричный ход...

Вот когда он с месяцок поездит на автобусе - поймёт какую чушь он сотворил. Прикрываться экономией бюджета - просто смешно. Обиделся просто сильно)))
Отправлено: 04.09.25 - 09:44
Я люблю пешком ходить иногда десятки км наматываю.
И велосипеда не стыжусь тоже могу десятки км накрутить)

Я тоже пешком люблю ходить. Как вы себе представляете С КЖБИ или КСК в центр идти пешком. Дойти то не проблема, но потом необходимо принять душ, если ты себя уважаешь и коллег и еще по многим причинам и немного отдохнуть. Так что если что то пишите немного надо думать , не уподобляйтесь чиновникам , принимающих некоторые решения, противоречащие здравому смыслу. И еще. Так получается что у нас в стране люди работающие в основном ездят на работу на личном транспорте или на автобусе , так для сведения
