Отправлено: - 09:40

Добринцофф:

Сделайте комерческие автобусы и социальные,пусть у человека будет выбор хочешь побыстрее и с комфортом заплати,нет денег жди социальный будешь ехать как килька в банке зато дёшево.

Какой-то странный репортажВышли в 8 утра, автобусы ходят каждые 15-20 минут как и было всегдаСели на остановке где больше всего студентов и на центре салон немного освободилсяА раньше как-то по другому было? Всегда с утра автобусы были забиты под завязку учитывая что приехали студенты и куча школьников едет ещё.Чтобы проанализировать изменения надо в 1 час дня сесть в автобусВедь изначально интервал изменили чтобы в обед автобусы полупустые не ходили.Цитата:А почему я должен со своих налогов которые ушли на субсидии автоперевозчикам должен ездить как килька в банке? Не маленькие суммы там так то. Может вообще отменить субсидии, разрешить допуск на рынок маршрутных бусиков которые резко собьют цену убрать всех этих монополистов брунеров итд и тогда посмотрим кому выгоден этот бизнес.