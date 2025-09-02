Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю спокойного и хорошего дня, мира, радости, добра и пусть день будет наполнен полезными новостями!
Эл-починно: И не примут, как говорил один неназванный Нострадамус. Трамп к Европе отношения не имеет, так же как и принятию решений в Европе.
Будем далее наблюдать за развитием событий.
Как отметил выше, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изменил позицию и согласился отказаться от вето на вступление Украины в ЕС после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По данным источников, уже в ближайшее время Киеву и Кишиневу может быть предоставлен «переговорный кластер», что приблизит запуск переговоров о членстве.
Получается Виктор Орбан снял вето, процесс вступления разблокирован. Это открывает путь к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. В ближайшие месяцы ЕС может объявить о начале переговоров по «переговорным кластерам» (тематические блоки - экономика, правосудие, безопасность и.т.д.). Сам процесс конечно займёт годы, но политически это - важный сигнал поддержки Украины, ЕС постарается ускорить первые этапы, чтобы укрепить проевропейский курс Киева и показать реальную перспективу членства
maxsaf: Скорее всего не примут. Ценные ресурсы отписаны штатам, больше там ничего полезного для Европы. А ведь могли быть частью союза с Белоруссией и Россией. Оптимальная версия СССР, без лишних республик.
Вы не перестаёте меня удивлять!
Логика железная: Ресурсов нет, а дотационная республика России всё равно нужна. Это как покупать пустой сундук, лишь бы числился в хозяйстве!
По вашему договора с США подписаны, последние же не отказываются от ресурсов. При этом, если российский телевизор смотреть, нарративы такие: Скоро дожмём, а если война будет идти до бесконечности, сколько она может продолжаться, в настоящее время никто не знает.
Невольно вспоминается пьеса Антона Павловича Чехова «Три сестры», про трёх сестёр из семьи Прозоровых, живших в провинциальном русском городке. Где описываются скука и застой провинциальной жизни, несбыточные мечты (особенно о Москве, как символе счастья), утрате смысла и надежды. Ассоциация с «тремя сестрами» в политическом контексте появилась уже в наше время, как удобный образ для пропаганды о едином народе, помнится тут сказочники говорили, что - Россия, Беларусь и Украина - это три сестры
Kairat stayer: Невольно вспоминается пьеса Антона Павловича Чехова «Три сестры», про трёх сестёр из семьи Прозоровых, живших в провинциальном русском городке. Где описываются скука и застой провинциальной жизни, несбыточные мечты (особенно о Москве, как символе счастья), утрате смысла и надежды. Ассоциация с «тремя сестрами» в политическом контексте появилась уже в наше время, как удобный образ для пропаганды о едином народе, помнится тут сказочники говорили, что - Россия, Беларусь и Украина - это три сестры
